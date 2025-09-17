بارسلونا هنوز لیونل مسی را فراموش نکرده است

به گزارش ایلنا، بارسلونا روز چهارشنبه با انتشار پیامی یادآوری کرد که در چنین روزی، لیونل مسی نوجوان از آرژانتین به کاتالونیا آمد و در تست‌های باشگاه حضور یافت. استعداد او به حدی چشمگیر بود که کارلس رکساچ، مدیر فنی وقت بارسا، بلافاصله تصمیم به جذبش گرفت؛ تصمیمی که سرآغاز رابطه‌ای بیست‌ویک ساله و سرشار از موفقیت شد.

مسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ پیراهن بارسلونا را به تن کرد و به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال بدل شد. او در این مدت همراه بارسا چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، ۱۹ قهرمانی لالیگا، هفت جام حذفی، سه سوپرجام اروپا و سه قهرمانی جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد.

از نظر فردی نیز کارنامه مسی درخشان بود؛ شش کفش طلا و هفت توپ طلا به همراه رکوردهایی چون بهترین گلزن تاریخ بارسلونا، بیشترین گل در تاریخ لالیگا، بیشترین پاس گل در فصل‌های این رقابت‌ها و بیشترین بازی یک بازیکن خارجی در ترکیب بارسا.

اگرچه خروج او در سال ۲۰۲۱ به مقصد پاری‌سن‌ژرمن همراه با حواشی زیادی بود و باشگاه هنوز دیداری رسمی برای خداحافظی و تجلیل از او برگزار نکرده است، اما امروز بارسلونا بار دیگر نشان داد که اسطوره‌ای چون مسی همچنان بخش جدانشدنی هویت و تاریخ این باشگاه باقی مانده است.

