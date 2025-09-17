بلیت فروشی بازی پرسپولیس-چادرملو آغاز شد

به گزارش ایلنا، بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های چادرملو و پرسپولیس که قرار است به میزبانی نماینده اردکان در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود، آغاز شد. قیمت بلیت‌ها برای این مسابقه ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

نکته مهم در فروش بلیت این بازی، در نظر گرفتن سهمیه ویژه برای بانوان است تا آنها نیز بتوانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

همچنین ظرفیت جایگاه میهمان که به هواداران پرسپولیس تعلق دارد، در سامانه فروش صفر درج شده و به نظر می‌رسد تمامی بلیت‌های آن بخش خیلی سریع به فروش رفته است.

جدال چادرملو و پرسپولیس روز جمعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و حالا با استقبال گسترده هواداران، روبه‌رو شده است.

