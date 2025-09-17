به گزارش ایلنا، توماس پارتی، روز چهارشنبه ۱۷ سپتامبر در دادگاه لندن حاضر شد تا درباره پنج اتهام تجاوز و یک اتهام سوءاستفاده جنسی مربوط به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پاسخ دهد؛ اتهاماتی که در دوران بازی او برای آرسنال مطرح شده‌اند. این بازیکن ۳۲ ساله تمامی اتهامات را رد کرده است.

قرارداد پارتی با آرسنال در ژوئن گذشته به پایان رسید و پس از عدم توافق برای تمدید، او به‌عنوان بازیکن آزاد تنها چهار روز پس از تفهیم اتهام به ویارئال پیوست. او در جریان بازگشت به انگلیس برای دیدار لیگ قهرمانان برابر تاتنهام، در لندن ماند تا روز بعد در دادگاه ساوت‌وارک حاضر شود.

پارتی همانند جلسه نخست دادگاه در اوایل اوت، تنها نام و تاریخ تولد خود را اعلام کرد و بار دیگر اتهامات را انکار نمود. او همچنان با قرار وثیقه آزاد است؛ شرایط این قرار شامل ممنوعیت تماس با سه شاکی پرونده و الزام به اطلاع‌رسانی به پلیس در صورت تغییر محل اقامت یا سفرهای بین‌المللی است.

تاریخ محاکمه نهایی او دوم نوامبر تعیین شده؛ تاریخی که همزمان با هفته یازدهم لالیگا و دیدار ویارئال مقابل رایو وایه‌کانو خواهد بود. این محاکمه در دادگاه جنایی ساوت‌وارک و با حضور یک قاضی عالی‌رتبه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/