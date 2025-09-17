اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:
استقلال خوزستان: فرشاد بختیاریزاده (مربی)، حمید بوحمدان
چادرملو اردکان: سیروس صادقیان
سپاهان: امید نورافکن
گل گهرسیرجان: علیرضا علیزاده
ملوان بندرانزلی: سیدعلی حسنی صفت(مربی) و محمد پاپی
استقلال: رامین رضائیان
یادآور میگردد طبق قوانین، مسئولیت اعمال محرومیتهای اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی – اجرایی که دارای محرومیت هستند، استفاده نکنند.
بدیهی است؛ سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد. لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاعرسانی و انجام هماهنگیهای بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاههای شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.