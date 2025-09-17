پیشنهاد بزرگ پاری سن ژرمن برای کاپیتان بارسلونا
در حالیکه تنها دو روز به پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی فوتبال زنان باقی مانده، باشگاه پاریسنژرمن نام بزرگ دیگری را در فهرست خرید خود قرار داده است.
به گزارش ایلنا، قرارداد الکسیا پوتیاس با بارسلونا تا ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد و یک فصل دیگر نیز بهصورت اختیاری قابل تمدید است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله مارکا و موندو دپورتیوو تأیید کردهاند که پاریسنژرمن پیشنهادی چهار ساله به این ستاره ۳۱ ساله ارائه کرده که دستمزد او را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
با وجود این، تمایل شخصی پوتیاس همواره ماندن در بارسلونا بوده است. او پس از آخرین تمدید قرارداد خود گفته بود: «خیلی افتخار میکنم که میتوانم بگویم بارسایی هستم و اینطور هم خواهد ماند.» پوتیاس از سال ۲۰۱۲ بهطور مداوم در بارسلونا حضور داشته و اکنون سومین بازیکن تاریخ باشگاه از نظر تعداد بازی (۴۶۷) و بهترین گلزن تاریخ تیم با ۲۱۲ گل است.
باشگاه بارسلونا قصدی برای مذاکره ندارد و در صورت لزوم به بند فسخ قرارداد او اشاره خواهد کرد، هرچند شرایط مالی دشوار باشگاه احتمال هرگونه سناریو را باز میگذارد. از سوی دیگر، خروج احتمالی کاپیتان نهتنها بارسلونا را بهشدت تضعیف میکند بلکه یکی از رقبای مستقیم آنها در اروپا را نیز تقویت خواهد کرد.
پاریسنژرمن تابستان امسال با فروش گریس گیورو به باشگاه لندنی «سیتی لاینزس» حدود ۱.۶۵ میلیون یورو درآمد کسب کرد و این مبلغ را آماده سرمایهگذاری روی یک ستاره بزرگ کرده است. تیم پائولو سزار همچنین با جذب اولگا کارمونا (رئال مادرید)، راشیدات آجیباد (اتلتیکو مادرید) و فلوریان ژورد (تروژانز) تقویت شده اما هنوز ترکیب کاملی ندارد.
پوتیاس فعلاً تمرکزش را روی زمین فوتبال گذاشته و در کنار همتیمیهایش آماده دیدار حساس برابر سویا در روز یکشنبه است. یک روز بعد، او راهی پاریس خواهد شد تا در مراسم توپ طلا شرکت کند؛ جایی که نامش در میان ۳۰ نامزد قرار دارد و در صورت کسب سومین توپ طلا، ارزش بازار او بیش از پیش افزایش خواهد یافت.