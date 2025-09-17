به گزارش ایلنا، پرسپولیس در آستانه هفته چهارم لیگ برتر پوستری ویژه برای بازی با چادرملو منتشر کرد که انتخاب مجتبی فخریان به‌عنوان چهره اصلی آن، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. وینگر جوان سرخپوشان که با مبلغ رضایت‌نامه قابل توجهی به این تیم پیوست، طی سه هفته ابتدایی فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد و این موضوع باعث شد بحث‌هایی درباره او شکل گیرد.

اکنون انتشار این پوستر می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط باشد؛ هرچند هنوز مشخص نیست وحید هاشمیان در ترکیب اصلی به او میدان خواهد داد یا خیر. پرسپولیس در خط حمله به دنبال گل‌های بیشتر است و دیدار با چادرملو می‌تواند آزمونی مهم برای بازیکنانی چون فخریان باشد.

پوستر تازه سرخ‌ها با محوریت این بازیکن جوان، بیش از هر چیز حامل یک پیام است: نگاه‌ها به سمت فخریان دوخته شده تا مشخص شود آیا سرانجام این هفته نخستین حضورش در لیگ بیست‌وپنجم را تجربه خواهد کرد یا خیر.

