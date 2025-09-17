رکورد جدید رئال مادرید در لیگ قهرمانان: بیشترین پنالتی تاریخ!

به گزارش ایلنا، پنالتی دوم که به‌دلیل خطای هند فاکوندو مدینا گرفته شد، جنجال زیادی در فوتبال فرانسه به راه انداخت. روبرتو دی زربی، سرمربی مارسی پس از بازی گفت: «پنالتی دوم کمی شرم‌آور بود. اگر چنین تصمیمی به سود من گرفته می‌شد هم همین را می‌گفتم.» مهدی بن عطیه، مدیر ورزشی باشگاه فرانسوی نیز تأکید کرد: «پذیرفتن این تصمیم سخت است. همین حس را هفت سال پیش با یوونتوس در همین ورزشگاه تجربه کردم.»

اما در کنار این اعتراض‌ها، یک آمار تاریخی هم به ثبت رسید. «مسترچیپ»، کارشناس مشهور آمار و ارقام در شبکه‌های ESPN و اوندا سرو، اعلام کرد رئال مادرید با این پنالتی شصت‌وسومین پنالتی تاریخ خود در لیگ قهرمانان را به دست آورد و از بایرن مونیخ عبور کرد تا در صدر این جدول قرار بگیرد.

رده‌بندی بیشترین پنالتی‌های گرفته‌شده در تاریخ لیگ قهرمانان:

۶۳ پنالتی: رئال مادرید

۶۲ پنالتی: بایرن مونیخ

۵۶ پنالتی: بارسلونا

۳۷ پنالتی: منچسترسیتی

۳۶ پنالتی: آرسنال

رئال مادرید که حالا صاحب این رکورد خاص شده، در ادامه مرحله گروهی باید آماده جدال‌های حساس‌تری شود؛ دیدارهایی که احتمالا باز هم با حاشیه و بحث‌های داوری همراه خواهند بود.

