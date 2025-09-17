خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولتیماتوم منچستریونایتد به آموریم: فقط سه بازی وقت داری!

اولتیماتوم منچستریونایتد به آموریم: فقط سه بازی وقت داری!
کد خبر : 1687517
لینک کوتاه کپی شد.

فشارها بر روبن آموریم به اوج خود رسیده و طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، باشگاه منچستریونایتد اعتماد خود را به سرمربی پرتغالی از دست داده و برای او ضرب‌الاجل تعیین کرده است.

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد بدترین شروع خود در بیش از ۳۰ سال اخیر را پشت سر می‌گذارد؛ تنها یک پیروزی در چهار بازی و در این بین با نتیجه سنگین ۳-۰ مقابل رقیب دیرینه، منچسترسیتی شکست خورد. آمار نیز به ضرر آموریم است: او پس از نزدیک به یک سال حضور در الدترافورد، با میانگین برد ۳۶.۱۷ درصد در تمام رقابت‌ها و تنها ۲۶ درصد در لیگ برتر، به ضعیف‌ترین مربی باشگاه از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. در تاریخ لیگ، تنها آلفرد البات (۱۸۸۹–۱۹۰۰) با ۲۰ درصد و اسکات دانکن (۱۹۳۲–۱۹۳۷) با ۲۴ درصد عملکردی بدتر داشته‌اند.

این در حالی است که تابستان امسال بیش از ۲۵۰ میلیون یورو برای خرید بازیکنان هزینه شد، اما تیم همچنان بدون پیشرفت چشمگیر باقی مانده است. پروژه آموریم حالا با تاریخ انقضا روبه‌روست و طبق گزارش‌ها، هیئت‌مدیره سه بازی آینده را آخرین فرصت او برای تغییر شرایط دانسته است: دیدار حساس برابر چلسی در الدترافورد، سپس بازی مقابل برنتفورد و ساندرلند تازه‌صعودکرده.

برکناری احتمالی آموریم ضربه مالی سنگینی برای یونایتد خواهد بود، چرا که او قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۷ دارد و فسخ پیش از اول نوامبر حدود ۱۴ میلیون یورو غرامت روی دست باشگاه می‌گذارد.

این اتفاق در صورت رخ دادن، ششمین برکناری مربی منچستریونایتد از زمان خداحافظی سر الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳ خواهد بود. در این مدت، باشگاه بیش از ۶۰ میلیون یورو صرف پرداخت غرامت به مربیان پیشین کرده است؛ نشانه‌ای آشکار از چرخه‌ای پرهزینه و بی‌ثمر که همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی