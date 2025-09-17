اولتیماتوم منچستریونایتد به آموریم: فقط سه بازی وقت داری!

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد بدترین شروع خود در بیش از ۳۰ سال اخیر را پشت سر می‌گذارد؛ تنها یک پیروزی در چهار بازی و در این بین با نتیجه سنگین ۳-۰ مقابل رقیب دیرینه، منچسترسیتی شکست خورد. آمار نیز به ضرر آموریم است: او پس از نزدیک به یک سال حضور در الدترافورد، با میانگین برد ۳۶.۱۷ درصد در تمام رقابت‌ها و تنها ۲۶ درصد در لیگ برتر، به ضعیف‌ترین مربی باشگاه از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. در تاریخ لیگ، تنها آلفرد البات (۱۸۸۹–۱۹۰۰) با ۲۰ درصد و اسکات دانکن (۱۹۳۲–۱۹۳۷) با ۲۴ درصد عملکردی بدتر داشته‌اند.

این در حالی است که تابستان امسال بیش از ۲۵۰ میلیون یورو برای خرید بازیکنان هزینه شد، اما تیم همچنان بدون پیشرفت چشمگیر باقی مانده است. پروژه آموریم حالا با تاریخ انقضا روبه‌روست و طبق گزارش‌ها، هیئت‌مدیره سه بازی آینده را آخرین فرصت او برای تغییر شرایط دانسته است: دیدار حساس برابر چلسی در الدترافورد، سپس بازی مقابل برنتفورد و ساندرلند تازه‌صعودکرده.

برکناری احتمالی آموریم ضربه مالی سنگینی برای یونایتد خواهد بود، چرا که او قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۷ دارد و فسخ پیش از اول نوامبر حدود ۱۴ میلیون یورو غرامت روی دست باشگاه می‌گذارد.

این اتفاق در صورت رخ دادن، ششمین برکناری مربی منچستریونایتد از زمان خداحافظی سر الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳ خواهد بود. در این مدت، باشگاه بیش از ۶۰ میلیون یورو صرف پرداخت غرامت به مربیان پیشین کرده است؛ نشانه‌ای آشکار از چرخه‌ای پرهزینه و بی‌ثمر که همچنان ادامه دارد.

