تأیید مصدومیت ترنت؛ پارگی همسترینگ و غیبت شش هفتهای!
باشگاه رئال مادرید در بیانیهای رسمی اعلام کرد ترنت الکساندر-آرنولد دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ پای چپ شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید در بیانیهای رسمی اعلام کرد ترنت الکساندر-آرنولد دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ پای چپ شده و بین شش تا هشت هفته از میادین دور خواهد بود. در گزارش پزشکی باشگاه آمده است: «پس از انجام آزمایشها بر روی بازیکن ما ترنت الکساندر-آرنولد، مصدومیت عضلانی در همسترینگ پای چپ او تشخیص داده شد. روند بهبودی در ادامه تحت نظر خواهد بود.»
الکساندر-آرنولد این آسیبدیدگی را تنها سه دقیقه پس از آغاز دیدار افتتاحیه لیگ قهرمانان تجربه کرد و جای خود را به دنی کارواخال داد. این اتفاق در حالی رخ داد که او در جریان فیفادی نیز در مادرید مانده بود و هیچ نشانهای از خستگی عضلانی نداشت. ستاره انگلیسی که هنوز نتوانسته بود بهترین فرم خود را در رئال نشان دهد، حالا تا ماه نوامبر دور از میادین خواهد بود. او در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «خیلی زودتر و قویتر از قبل برمیگردم. هواداران رئال مادرید ب هزودی شما را میبینم.»
الکساندر-آرنولد طی دوران حرفهایاش مصدومیتهای زیادی را تجربه نکرده است. از فصل ۱۹-۲۰۱۸ تاکنون تنها ۵۵ بازی را به دلیل آسیبدیدگی از دست داده و کمتر با مشکلات جدی عضلانی مواجه بوده است. بدترین مصدومیتش به فصل ۲۴-۲۰۲۳ بازمیگردد که پارگی رباط جانبی زانو او را برای ۱۶ بازی خانهنشین کرد.
این غیبت طولانی به معنای آن است که او دستکم ۱۰ مسابقه رئال مادرید را از دست خواهد داد. احتمال حضورش در الکلاسیکو مقابل بارسلونا در ۲۶ اکتبر بسیار اندک است و حتی بازی حساس بازگشت به آنفیلد برابر لیورپول در ۴ نوامبر هم در هالهای از ابهام قرار دارد. همه چیز به روند بهبودی او در هفته هفتم مصدومیت بستگی خواهد داشت.
با تأیید این خبر و در شرایطی که رئال طی پنج روز گذشته رودیگر و حالا ترنت را از دست داده، کادر فنی اکنون چشم به وضعیت دنی کارواخال دارد. همه نشانهها حاکی از آن است که او به دلیل محرومیت، دو بازی آینده لیگ قهرمانان برابر غیرت قزاقستان و یوونتوس را از دست خواهد داد.