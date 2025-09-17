بازگشت احتمالی مورینیو به پرتغال: مذاکره با بنفیکا پس از اخراج برونو لاژ
ژوزه مورینیو در آستانه بازگشت دوباره به فوتبال پرتغال قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ESPN، سرمربی پرتغالی پس از اخراج برونو لاژ از بنفیکا وارد مذاکره با این باشگاه شده است. لاژ سهشنبه شب پس از شکست ۳-۲ برابر قرهباغ در لیگ قهرمانان اروپا آن هم در حالی که تیمش با دو گل پیش افتاده بود، از سمت خود برکنار شد.
مورینیو ۶۲ ساله که ماه گذشته از فنرباغچه کنار گذاشته شد، آمادگی دارد هدایت بنفیکا را بپذیرد، هرچند منابع نزدیک به مذاکرات تأکید کردهاند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. این سرمربی باتجربه بیش از دو دهه پیش، در سال ۲۰۰۴ و پس از موفقیت در پورتو، فوتبال پرتغال را ترک کرد و راهی چلسی شد.
مورینیو در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار دوران مربیگری خود را با بنفیکا آغاز کرده بود، اما تنها پس از ۱۰ بازی از این تیم جدا شد. حالا پس از سالها، باشگاه پرتغالی امیدوار است قبل از دیدار روز شنبه برابر AVS در لیگ برتر پرتغال، سرمربی جدیدش را روی نیمکت داشته باشد.
روی کاستا، رئیس باشگاه، در نشست خبری سهشنبه گفت: «پروفایل مربی بنفیکا باید یک برنده باشد. سرمربی باشگاهی با این ابعاد باید توانایی رساندن تیم به سطح مورد انتظار ما را داشته باشد و جامها را برای ما به ارمغان بیاورد. هنوز هیچ مربیای منصوب نشده و هیچ نامی بهطور رسمی برای آینده باشگاه مطرح نشده است، اما مطمئن باشید در حال آمادهسازی هستیم تا شنبه سرمربی جدید روی نیمکت باشد.»
در صورت نهایی شدن توافق، مورینیو تقابلهای ویژهای پیش رو خواهد داشت. او در ۳۰ سپتامبر به استمفوردبریج بازخواهد گشت تا در لیگ قهرمانان برابر چلسی قرار بگیرد و تنها چند روز بعد، در ۵ اکتبر، مقابل پورتو در لیگ داخلی صفآرایی خواهد کرد. همچنین در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، بنفیکا در لیگ قهرمانان میزبان رئال مادرید، دیگر تیم سابق مورینیو، خواهد بود.
بنفیکا که آخرین بار در فصل ۲۳-۲۰۲۲ قهرمان لیگ پرتغال شد، روز ۲۵ اکتبر انتخابات ریاستی نیز پیش رو دارد؛ رخدادی که میتواند نقش مهمی در آینده باشگاه و سرنوشت مورینیو ایفا کند.