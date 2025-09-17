اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر
اسامی تیم های داوری برای قضاوت در هفته چهارم لیگ برتر فصل جاری مشخص شد.
به گزارش ایلنا، داوران بازیهای هفته چهارم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴
*مس رفسنجان - شمس آذر قزوین
داور: کوپال ناظمی کمکها: مهدی شفیعی، سجاد ایرانپور، سیدحسین حسینی داور VAR: سعاد وفاپیشه کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: سید احمد صالحی
*آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان
داور: ایمان کهیش کمک: سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری
*چادرملو اردکان - پرسپولیس
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: یعقوب سخندان، محسن بابایی، ناصر جنگی داورVAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: رحیم رحیمی مقدم
*فجر سپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
داور: حامد سیری کمک: حسین مرادی، علیرضا ممبنی، احسان اکبری ناظر: مسعود مرادی
*ملوان بندرانزلی - گلگهر سیرجان
داور: پیام حیدری کمک: محمد عطایی، وحید سیفی، محمدعلی صلاحی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: میثم حیدری ناظر: بابک داوری
* فولاد خوزستان - خیبر خرمآباد
داور: سیدوحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده و مسعود حقیقی داور VAR: وحید زمانی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حسین خانبان
یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
* استقلال تهران- پیکان
داور: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و مصطفی بینش داور VAR: وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: رسول فروغی
*سپاهان- تراکتور تبریز
داور: امیر عرببراقی کمکها: فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی داورVAR: موعود بنیادی فرد کمک: کوپال ناظمی ناظر: حسین نجاتی