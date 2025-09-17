به گزارش ایلنا، ۱۷ بازیکن دعوت‌شده امروز (چهارشنبه 26شهریور) با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، در فضایی پرانرژی آخرین روزهای تابستان، تمرین خود را زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی آغاز کردند. بازیکنان پس از نرم‌دوی و حرکات کششی، تمرینات شاداب و متنوعی را با توپ پشت سر گذاشتند و در قالب کارهای گروهی، لحظات پرهیجانی را تجربه کردند.

ملی‌پوشان نوجوان ایران با شور و شادابی خاص خود، مسیر آماده‌سازی برای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را ادامه می‌دهند. این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و بازیکنان در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیر نظر کادر فنی به تمرینات خود ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/