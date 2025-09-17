خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز تمرینات شاداب ملی‌پوشان دختران فوتسال در آخرین روزهای تابستان

آغاز تمرینات شاداب ملی‌پوشان دختران فوتسال در آخرین روزهای تابستان
کد خبر : 1687368
لینک کوتاه کپی شد.

تمرینات تیم ملی فوتسال دختران نوجوان در حالی از امروز در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال آغاز شد که ملی‌پوشان با نشاط و انگیزه‌ای ویژه پا به میدان گذاشتند.

به گزارش ایلنا، ۱۷ بازیکن دعوت‌شده امروز (چهارشنبه 26شهریور) با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، در فضایی پرانرژی آخرین روزهای تابستان، تمرین خود را زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی آغاز کردند. بازیکنان پس از نرم‌دوی و حرکات کششی، تمرینات شاداب و متنوعی را با توپ پشت سر گذاشتند و در قالب کارهای گروهی، لحظات پرهیجانی را تجربه کردند.

ملی‌پوشان نوجوان ایران با شور و شادابی خاص خود، مسیر آماده‌سازی برای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را ادامه می‌دهند. این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و بازیکنان در دو نوبت صبح و بعدازظهر زیر نظر کادر فنی به تمرینات خود ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی