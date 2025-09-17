حکم کمیته استیناف علیه یحیی گل محمدی و ساسان انصاری
کمیته استیناف رأی کمیته انضباطی درباره جریمه نقدی یحیی گلمحمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاقپور را تأیید کرد اما حامد لک و سینا اسدبیگی تبرئه شدند.
به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به بررسی اعتراض باشگاه فولاد خوزستان نسبت به حکم کمیته انضباطی پرداخت. پیشتر در این حکم، یحیی گلمحمدی سرمربی فولاد و بازیکنان این تیم شامل ساسان انصاری، سینا اسدبیگی، حامد لک و ابوالفضل رزاقپور به دلیل «نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع علیه داور دیدار فولاد و چادرملو اردکان» هر کدام به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.
در بررسی مجدد پرونده، کمیته استیناف اظهارات یحیی گلمحمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاقپور را فاقد مبنا و کذب دانست و تخلف آنها را محرز اعلام کرد. بر همین اساس، اعتراض این افراد مردود و رأی بدوی عیناً تأیید شد.
با این حال، در خصوص اظهارات حامد لک و سینا اسدبیگی، کمیته استیناف اعلام کرد که صحبتهای آنها صرفاً جنبه انتقادی داشته و فاقد وصف مجرمانه است. بنابراین اعتراض در این بخش پذیرفته شد و حکم بر برائت این دو بازیکن صادر شد.
آرای صادره از سوی کمیته استیناف قطعی و لازمالاجرا اعلام شد.