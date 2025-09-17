خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حکم کمیته استیناف علیه یحیی گل محمدی و ساسان انصاری

حکم کمیته استیناف علیه یحیی گل محمدی و ساسان انصاری
کد خبر : 1687365
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته استیناف رأی کمیته انضباطی درباره جریمه نقدی یحیی گل‌محمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاق‌پور را تأیید کرد اما حامد لک و سینا اسدبیگی تبرئه شدند.

به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به بررسی اعتراض باشگاه فولاد خوزستان نسبت به حکم کمیته انضباطی پرداخت. پیش‌تر در این حکم، یحیی گل‌محمدی سرمربی فولاد و بازیکنان این تیم شامل ساسان انصاری، سینا اسدبیگی، حامد لک و ابوالفضل رزاق‌پور به دلیل «نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع علیه داور دیدار فولاد و چادرملو اردکان» هر کدام به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.

در بررسی مجدد پرونده، کمیته استیناف اظهارات یحیی گل‌محمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاق‌پور را فاقد مبنا و کذب دانست و تخلف آنها را محرز اعلام کرد. بر همین اساس، اعتراض این افراد مردود و رأی بدوی عیناً تأیید شد.

با این حال، در خصوص اظهارات حامد لک و سینا اسدبیگی، کمیته استیناف اعلام کرد که صحبت‌های آنها صرفاً جنبه انتقادی داشته و فاقد وصف مجرمانه است. بنابراین اعتراض در این بخش پذیرفته شد و حکم بر برائت این دو بازیکن صادر شد.

آرای صادره از سوی کمیته استیناف قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی