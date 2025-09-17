آرزویم هر فصل قهرمانی در چمپیونزلیگ است

به گزارش ایلنا، یان اوبلاک در گفت‌وگو با مارکا درباره شرایط فعلی تیم و اهدافش صحبت کرد.

برگزاری بازی شماره ۵۰۰ شما در پیراهن اتلتیکو در آنفیلد اتفاقی خاص است. این ورزشگاه چه خاطراتی برایتان دارد؟

خاطرات خیلی خوبی دارم. فکر نمی‌کردم بازی ۵۰۰ من باشد، اما امیدوارم سلامت باشم و بتوانم بازی کنم. آخرین بازی قبل از کرونا بود، با حضور تماشاگران و یک برد برای ما. خاطرات واقعاً شیرینی است.

بعد از برد مقابل ویارئال، تیم را چطور می‌بینید؟

تیم در شرایط خوبی است. سه بازی اول بدون برد سخت بود، هرچند بد بازی نکردیم. پیروزی برابر ویارئال خیلی مهم بود و اعتمادبه‌نفس خوبی به تیم داد. بازیکنان جدید هم آمده‌اند تا پیروز شوند و این همان چیزی است که همه ما می‌خواهیم.

تفاوت بازی ویارئال با مسابقات قبلی در چه بود؟

جزئیات کوچک بازی را تغییر می‌دهند. قبلاً وقتی جلو می‌افتادیم، گل دوم را نمی‌زدیم و مساوی می‌شدیم. اما این بار قاطع بودیم، هم در حمله و هم در دفاع. همین تفاوت بازی را به نفع ما کرد.

اهمیت کلین‌شیت برای اتلتیکو چقدر است؟

همیشه مهم است. وقتی گل نخورید، فشار خط حمله کمتر می‌شود چون می‌دانند یک گل کافی است. این کار کل تیم است و نباید از موقعیت‌های ساده یا ضربات ایستگاهی گل بخوریم. در بازی‌های اول این جزئیات علیه ما بود، اما حالا برعکس شده و امیدوارم ادامه پیدا کند.

سخت‌ترین بخش حالا کلین‌شیت مقابل لیورپول است؛ تیمی که بیش از ۴۰۰ میلیون یورو خرج کرده. از این لیورپول جدید چه چیزی شما را نگران می‌کند؟

لیورپول تیمی فوق‌العاده است، نه فقط به‌خاطر خریدهای جدید، بلکه به‌خاطر سال‌های اخیر. بازیکنان بزرگی دارند و بازی در آنفیلد همیشه دشوار است. باید شروع خوبی در لیگ قهرمانان داشته باشیم و امتیاز بگیریم.

حالا که اتلتیکو یکی از تیم‌های ثابت لیگ قهرمانان است، چه انتظاری دارید؟

آرزوی من هر سال قهرمانی در لیگ قهرمانان است. هرگز به آن نرسیدم، اما همیشه باور دارم ممکن است. راه سختی در پیش است و باید بازی‌به‌بازی جلو برویم. می‌دانیم دشوار خواهد بود، اما امیدوارم امسال با ثبات بیشتری تا پایان رقابت کنیم.

وقتی شائبه‌هایی درباره هدف اتلتیکو مطرح می‌شود، در رختکن چه حسی دارید؟

نباید هیچ شکی وجود داشته باشد. همه باید یک هدف داشته باشیم؛ بازیکنان، کادر فنی، مدیران، همه. وقتی مثبت فکر کنید، رسیدن ممکن است. باید همه توانمان را در هر بازی بگذاریم، این تنها راه موفقیت است.

بازیکنان باتجربه مثل شما، گریزمان و کوکه چه نقشی در کنار نفرات تازه دارند؟

همیشه سعی می‌کنیم به بازیکنان جدید کمک کنیم تا با باشگاه و سیستم وفق پیدا کنند. اتلتیکو مثل یک خانواده است؛ هیچ‌کس تنها نمی‌ماند و این بزرگ‌ترین قوت ماست.

فصل قبل جایزه زامورا را بردید. این افتخار برایتان چه معنایی دارد؟

جایزه مهمی است و به تاریخ می‌پیوندد، اما همیشه گفته‌ام دوست دارم یک جام تیمی را با آن عوض کنم. افتخارات فردی خوب هستند، ولی ارزش اصلی در موفقیت‌های جمعی است. امیدوارم امسال به آن برسیم.

