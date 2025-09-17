به گزارش ایلنا، جمال بلماضی بعد از باخت ۲ بر ۱ تیمش در نخستین بازی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهلال، در نشست خبری حاضر شد و با گلایه از موقعیت‌های هدررفته گفت: «در نیمه اول موقعیت‌های فراوانی داشتیم که اگر به ثمر می‌رسید، دست‌کم می‌توانستیم مساوی بگیریم.»

او با اشاره به غیبت ستاره‌های تیمش افزود: «بازیکنانی مثل وراتی و چند نفر دیگر را در اختیار نداشتیم. حضور آنها می‌توانست شرایط را تغییر دهد و کمک بزرگی برای ما باشد.»

بلماضی درباره روند بازی نیز توضیح داد: «بعد از گل نخست الهلال فشار را بالا بردیم، اما دریافت گل دوم باعث شد کار سخت‌تر شود. مقابل تیمی مثل الهلال که همیشه توانایی خلق موقعیت دارد، بازی خوبی ارائه دادیم اما نتیجه با ما همراه نشد.»

سرمربی الدحیل همچنین به نقطه ضعف خط دفاعی حریف اشاره کرد و گفت: «می‌خواستیم از ناهماهنگی مدافع جوان‌شان یوسف که هنوز با حسان تمبکتی هماهنگ نشده، استفاده کنیم، اما نتوانستیم این برنامه را عملی کنیم.»

انتهای پیام/