خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلماضی: موقعیت‌ها را سوزاندیم/ می‌توانستیم با امتیاز از ریاض برگردیم

بلماضی: موقعیت‌ها را سوزاندیم/ می‌توانستیم با امتیاز از ریاض برگردیم
کد خبر : 1687351
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی الدحیل قطر پس از شکست برابر الهلال تأکید کرد که شاگردانش فرصت‌های زیادی داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، جمال بلماضی بعد از باخت ۲ بر ۱ تیمش در نخستین بازی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهلال، در نشست خبری حاضر شد و با گلایه از موقعیت‌های هدررفته گفت: «در نیمه اول موقعیت‌های فراوانی داشتیم که اگر به ثمر می‌رسید، دست‌کم می‌توانستیم مساوی بگیریم.»

او با اشاره به غیبت ستاره‌های تیمش افزود: «بازیکنانی مثل وراتی و چند نفر دیگر را در اختیار نداشتیم. حضور آنها می‌توانست شرایط را تغییر دهد و کمک بزرگی برای ما باشد.»

بلماضی درباره روند بازی نیز توضیح داد: «بعد از گل نخست الهلال فشار را بالا بردیم، اما دریافت گل دوم باعث شد کار سخت‌تر شود. مقابل تیمی مثل الهلال که همیشه توانایی خلق موقعیت دارد، بازی خوبی ارائه دادیم اما نتیجه با ما همراه نشد.»

سرمربی الدحیل همچنین به نقطه ضعف خط دفاعی حریف اشاره کرد و گفت: «می‌خواستیم از ناهماهنگی مدافع جوان‌شان یوسف  که هنوز با حسان تمبکتی هماهنگ نشده، استفاده کنیم، اما نتوانستیم این برنامه را عملی کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی