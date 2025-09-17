خبرگزاری کار ایران
English العربیه
شروع درخشش مهاجم سابق لیورپول در قاره آسیا

داروین نونیز مهاجم اروگوئه‌ای الهلال در نخستین حضور آسیایی خود موفق شد دروازه الدحیل قطر را باز کند تا شمار گل‌های قاره‌ای‌اش به ۲۲ برسد.

به گزارش ایلنا، داروین نونیز که تابستان امسال به الهلال پیوست، از همان اولین بازی در لیگ نخبگان آسیا توانست تاثیرگذار ظاهر شود. او در دیدار مقابل الدحیل قطر گل تساوی تیمش را به ثمر رساند و نشان داد می‌تواند برای نماینده عربستان در این رقابت‌ها مهره‌ای کلیدی باشد.

این گل باعث شد نونیز به سومین قاره‌ای برسد که در آن موفق به گلزنی شده است. او پیش‌تر با تیم بنیاروئل در کوپا لیبرتادورس و کوپا سودآمریکانا حضور داشت اما در آن تورنمنت‌ها گلی نزد. پس از انتقال به اروپا، روند گلزنی‌اش در رقابت‌های بین‌المللی آغاز شد و توانست در لیگ اروپا ۱۰ گل و در لیگ قهرمانان اروپا ۱۱ گل به ثمر برساند؛ آماری که میان بنفیکا و لیورپول تقسیم شده است.

اکنون با اضافه شدن لیگ قهرمانان آسیا، نونیز تعداد گل‌های قاره‌ای خود را به عدد ۲۲ رسانده است. مهاجم ۲۶ ساله الهلال با این شروع امیدوارکننده، چشم‌اندازی روشن برای ادامه مسیر در آسیا دارد و هواداران عربستانی انتظار دارند گل‌های او تضمینی برای موفقیت تیم‌شان در سطح قاره باشد.

