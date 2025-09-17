خبرگزاری کار ایران
پیام حمایتی شباب الاهلی از الوصل پیش از جدال با استقلال
باشگاه شباب الاهلی امارات در اقدامی نمادین، برای رقیب همشهری خود الوصل پیش از دیدار حساس مقابل استقلال ایران آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب با دیدار استقلال ایران و الوصل امارات در ورزشگاه زعبیل دبی پیگیری می‌شود. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند مسیر صعود آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایطی که استقلال به دنبال بازگشت به روند پیروزی پس از نتایج پرفراز و نشیب در لیگ ایران است، الوصل نیز امیدوار است با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود سه امتیاز نخست را کسب کند.

باشگاه شباب الاهلی، دیگر تیم مطرح اماراتی که بازیکنان ایرانی همچون سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی را در اختیار دارد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «برای باشگاه الوصل، نماینده میهن، در دیدار برابر استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آرزوی موفقیت می‌کنیم. همه ما برای برافراشتن پرچم فوتبال امارات در کنار هم هستیم.»

شباب الاهلی شب گذشته در نخستین دیدار آسیایی خود برابر تراکتور ایران به میدان رفت و به تساوی ۱-۱ رضایت داد.

پیام حمایتی شباب الاهلی از الوصل پیش از جدال با استقلال

 

