پیام حمایتی شباب الاهلی از الوصل پیش از جدال با استقلال

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب با دیدار استقلال ایران و الوصل امارات در ورزشگاه زعبیل دبی پیگیری می‌شود. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند مسیر صعود آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایطی که استقلال به دنبال بازگشت به روند پیروزی پس از نتایج پرفراز و نشیب در لیگ ایران است، الوصل نیز امیدوار است با اتکا به امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود سه امتیاز نخست را کسب کند.

باشگاه شباب الاهلی، دیگر تیم مطرح اماراتی که بازیکنان ایرانی همچون سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی را در اختیار دارد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «برای باشگاه الوصل، نماینده میهن، در دیدار برابر استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آرزوی موفقیت می‌کنیم. همه ما برای برافراشتن پرچم فوتبال امارات در کنار هم هستیم.»

شباب الاهلی شب گذشته در نخستین دیدار آسیایی خود برابر تراکتور ایران به میدان رفت و به تساوی ۱-۱ رضایت داد.

