تبریک باشگاه اصفهانی به تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی آزاد ایران با نمایشی بی‌نظیر و کسب ۷ مدال رنگارنگ، موفق شد پس از دوازده سال دوری از سکوی قهرمانی، بار دیگر فاتح رقابت‌های جهانی شود. این قهرمانی مقتدرانه، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.

در همین خصوص باشگاه ذوب آهن اصفهان با انتشار پیامی، این قهرمانی را به اعضای تیم ملی کشتی و مردم ایران تبریک گفت. متن پیام تبریک به شرح زیر است:

"قهرمانی مقتدرانه و غرور آمیز تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، بار دیگر نام ایران را در عرصه جهانی بلند آوازه کرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، این موفقیت بزرگ را که نویدبخش روزهای بهتر و درخشان‌تری برای کشتی ایران است را به کادر فنی و بازیکنان با غیرت تیم ملی کشتی ایران و همچنین مردم نازنین کشورمان تبریک و تهنیت عرض می نماید.

بدون تردید با همت و اراده‌ای که در دل تمامی اعضای خانواده کشتی وجود دارد، افتخارات بیشتری در انتظار کشتی ایران خواهد بود."

تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، در مجموع ۱۴۵ امتیاز به دست آورد. این نتیجه درخشان، تیم ایران را پس از یک دوره انتظار ۱۲ ساله، به مقام قهرمانی جهان رساند و کام علاقه‌مندان به کشتی را شیرین کرد.

