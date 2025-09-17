تاجرنیا: خدمت به استقلال افتخار من است
سرپرست مدیرعاملی استقلال تأکید کرد قصد کنارهگیری از این باشگاه را ندارد و تنها در صورتی خواهد رفت که باشگاه یا شرایط کاری اجازه ادامه فعالیت ندهد.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که شایعات زیادی پیرامون تغییرات مدیریتی در استقلال مطرح میشود، علی تاجرنیا با واکنشی صریح این گمانهزنیها را رد کرده است. او در حالی بر ماندنش پافشاری میکند که در فضای مجازی نیز اسامی متعددی بهعنوان گزینههای احتمالی مدیرعاملی مطرح شدهاند.
تاجرنیا در پاسخ به پرسشی در شبکه اجتماعی ایکس، بار دیگر موضع خود را روشن کرد و گفت: «پیش از ورود به استقلال هم گفته بودم برای من افتخاری بالاتر از خدمت به این باشگاه و شادی هواداران نیست. به خاطر هیچ مسئولیتی استقلال را ترک نخواهم کرد. همیشه در خدمت استقلال خواهم بود؛ مگر اینکه نخواهند بمانم یا دیگر نتوانم موثر باشم.»
سرپرست فعلی استقلال ابتدا بهعنوان نماینده هلدینگ خلیج فارس وارد هیئتمدیره شد و پس از استعفای علی نظری جویباری، موقتاً مسئولیت مدیرعاملی را بر عهده گرفت. او حالا تأکید دارد مسیر مدیریتیاش در باشگاه همچنان ادامه خواهد داشت.