رحمان عموزاد:
مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم میکنم
رحمان عموزاد، ملی پوش کشتی آزاد ایران، کسب عنوان قهرمانی جهان را به مردم ایران تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جهان در زاگرب کرواسی، پس از کسب مدال طلای ارزشمند خود، در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی گفت: خدا را شکر میکنم. بعد از المپیک با تمام وجود تمرین کردم و همواره در ذهنم بود که باید شکست در فینال المپیک را جبران کنم. خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق افتاد و توانستم مدال طلای جهان را به دست بیاورم. این افتخار را با تمام وجود به مردم عزیز ایران تقدیم میکنم.
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش خداوند به من فرزند پسر عطا کرد؛ این لطف بزرگ الهی علاوه بر شادی وصفناپذیر، انگیزه و انرژی مضاعفی برایم به همراه داشت تا با روحیهای قویتر روی تشک حاضر شوم.
عموزاد تصریح کرد: باید از کادر فنی تیم ملی تشکر کنم. آنها حریف ژاپنی را با دقت کامل آنالیز کرده بودند و توصیهها و راهنماییهای فنیشان نقش مهمی در موفقیت من داشت. همچنین از همسر عزیزم، پدر و مادرم، پدر و مادر همسرم، برادرانم و همه اعضای خانوادهام صمیمانه سپاسگزارم. دوستشان دارم و امیدوارم که توانسته باشم دلشان را شاد کنم.
وی در مورد مبارزه با کیوکا از ژاپن در دیدار فینال خاطرنشان کرد: از لحاظ بدنی و روحی در بهترین شرایط بودم، اما آنچه بیش از همه کمک کرد، لطف خداوند، عنایات حضرت امام رضا (ع)، دعای خانواده و حمایتهای بیدریغ مردم بزرگ ایران بود که همیشه پشتیبان من هستند. امیدوارم توانسته باشم پاسخ کوچکی به این همه محبت بدهم.