به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جهان در زاگرب کرواسی، پس از کسب مدال طلای ارزشمند خود، در گفت‌وگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی گفت: خدا را شکر می‌کنم. بعد از المپیک با تمام وجود تمرین کردم و همواره در ذهنم بود که باید شکست در فینال المپیک را جبران کنم. خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق افتاد و توانستم مدال طلای جهان را به دست بیاورم. این افتخار را با تمام وجود به مردم عزیز ایران تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش خداوند به من فرزند پسر عطا کرد؛ این لطف بزرگ الهی علاوه بر شادی وصف‌ناپذیر، انگیزه و انرژی مضاعفی برایم به همراه داشت تا با روحیه‌ای قوی‌تر روی تشک حاضر شوم.

عموزاد تصریح کرد: باید از کادر فنی تیم ملی تشکر کنم. آن‌ها حریف ژاپنی را با دقت کامل آنالیز کرده بودند و توصیه‌ها و راهنمایی‌های فنی‌شان نقش مهمی در موفقیت من داشت. همچنین از همسر عزیزم، پدر و مادرم، پدر و مادر همسرم، برادرانم و همه اعضای خانواده‌ام صمیمانه سپاسگزارم. دوستشان دارم و امیدوارم که توانسته باشم دلشان را شاد کنم.

وی در مورد مبارزه با کیوکا از ژاپن در دیدار فینال خاطرنشان کرد: از لحاظ بدنی و روحی در بهترین شرایط بودم، اما آنچه بیش از همه کمک کرد، لطف خداوند، عنایات حضرت امام رضا (ع)، دعای خانواده و حمایت‌های بی‌دریغ مردم بزرگ ایران بود که همیشه پشتیبان من هستند. امیدوارم توانسته باشم پاسخ کوچکی به این همه محبت بدهم.

