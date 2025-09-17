خبرگزاری کار ایران
طارمی آماده جدال در لیگ قهرمانان اروپا/ مهدی در لیست المپیاکوس مقابل پافوس

طارمی آماده جدال در لیگ قهرمانان اروپا/ مهدی در لیست المپیاکوس مقابل پافوس
نام مهدی طارمی در لیست المپیاکوس برای دیدار مقابل پافوس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی که در اولین بازی خود برای المپیاکوس یونان عملکرد درخشانی داشت و ۲ بار دروازه پانسرایکوس را باز کرد،‌ حالا آماده انجام دومین بازی خود برای این تیم است. نمایش درخشان طارمی در بازی نخست هواداران المپیاکوس را امیدوار کرده تا با حضور این ستاره در لیگ قهرمانان اروپا هم نتایج درخشانی کسب کنند.

المپیاکوس از ساعت ۲۰:۱۵ امشب (چهارشنبه) در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا میزبان تیم پافوس قبرس است.

 لیست بازیکنان المپیاکوس برای بازی امشب مقابل پافوس در لیگ قهرمانان اروپا با حضور مهدی طارمی اعلام شد.

طارمی آماده جدال در لیگ قهرمانان اروپا/ مهدی در لیست المپیاکوس مقابل پافوس

