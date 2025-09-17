خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نویدکیا: باید در ادامه بهتر بازی کنیم و بهتر نتیجه بگیریم

نویدکیا: باید در ادامه بهتر بازی کنیم و بهتر نتیجه بگیریم
کد خبر : 1687164
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدوارم در آینده مشکلات را حل کنیم، امیدوارم در ادامه بهتر بازی کنیم چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با الحسین اردن در جمع خبرنگاران رسانه‌‌های گروهی اظهار داشت: بازی خوبی بود؛ ما اوایل مسابقه را خوب شروع نکردیم و‌ محتاط بازی کردیم ولی کم‌کم به بازی برگشتیم. توانستیم در پرس از جلو چند توپ خوب بگیریم، باید خوب از آن‌ها استفاده می‌کردیم که متأسفانه نتوانستیم.

وی ادامه داد: زمانی که توپ را داشتیم، به صورت اتفاقی توپ لو‌ رفت و باعث شد یک گل بخوریم؛ در نهایت تلاش زیادی کردیم. الحسین نیز تلاش کرد، موقعیت‌های خوبی داشتیم و الحسین نیز موقعیت‌هایی داشت، بازی را واگذار کردیم و این بازی خیلی برای ما مهم بود.

نویدکیا تصریح کرد: امیدوارم در آینده مشکلات را حل کنیم، امیدوارم در ادامه بهتر بازی کنیم چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است و به الحسین، کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤوالی در خصوص شرایط مصدومان سپاهان و اینکه چرا تیم با این تعداد بازیکن مصدوم راهی اردن شد، گفت: متأسفانه بدشانسی‌های زیادی داریم و نمی‌دانم چرا این اتفاقات می‌افتد. در بازی اول خودمان، یکی از بهترین بازیکنانمان را از دست دادیم و قبل از این‌که به این‌جا بیاییم ۲ بازیکن دیگر را به دلیل مصدومیت از دست دادیم.

وی تصریح کرد: امروز صبح فهمیدیم که انزو دچار مریضی سختی شده و حالت تهوع شدید داشت، با این اوصاف ۱۰ دقیقه به وی بازی دادیم تا حس خوب و انرژی خوبی بگیرد.

نویدکیا خاطرنشان کرد: ما بدشانسی می‌آوریم اما نمی‌توانم این‌ها را بهانه کنم که چرا نتیجه نمی‌گیریم. همه هواداران توقع دارند که نتیجه خوبی بگیریم، این‌ها مشکلات من به عنوان سرمربی است که باید مشکلات را یکی یکی حل کنم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: داشتن ۴ یا ۵ بازیکن مصدوم، دلیل آن نمی‌شود که بازی را از دست بدهم، امیدوارم در بازی‌های بعدی باکیفیت بهتر بازی کنیم و هواداران را خوشحال کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی