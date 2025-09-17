خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1687163
بروسیا دورتموند در یکی از جذاب‌ترین دیدارهای هفته لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴-۴ مقابل یوونتوس متوقف شد.

به گزارش ایلنا، نیکو کوواچ، سرمربی دورتموند، پس از این مسابقه عملکرد تیمش را ستود و در عین حال از دریافت دو گل پایانی ابراز ناراحتی کرد.

کوواچ در تحلیل کلی بازی گفت: مقابل یوونتوس که تیمی فوق‌العاده است، نمایش خوبی داشتیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم. البته دو گل پایانی برایم بسیار ناراحت‌کننده بود و نباید آن‌ها را دریافت می‌کردیم.

او در ادامه به تفاوت دو نیمه اشاره کرد: در نیمه اول کاملاً مسلط بودیم و جریان بازی را کنترل کردیم. فقط باید عمق بیشتری می‌دادیم و در سمت چپ بهتر کار می‌کردیم. خیلی چیزها درست پیش رفت، اما پایان بازی ناامیدکننده بود.

سرمربی دورتموند همچنین به لزوم یادگیری از اشتباهات پرداخت: وقتی زمین می‌خوری، باید دوباره بلند شوی و مهم‌تر اینکه از زمین خوردن درس بگیری. در دقایقی که بر بازی مسلط بودیم، ریسک کردیم و بدشانسی آوردیم. اما هیچ انتقادی از بازیکنانم ندارم. زدن ۴ گل در تورین کار بزرگی است، حتی اگر ۴ گل هم دریافت کرده باشیم.

او در بخشی از صحبت‌هایش از رامی بن‌سبعینی تمجید کرد و گفت: بازیکن بسیار خوبی است و امیدوارم همین روند را ادامه دهد.

کوواچ در پایان نشست خبری تأکید کرد: این تورنمنت سطح بالایی دارد و تیم من نشان داد هر بازیکنی می‌تواند تأثیرگذار باشد. مهم این است که دورتموند به‌صورت جمعی عملکرد خوبی داشته باشد.

 

