روبرتو دی‌زربی، سرمربی المپیک مارسی، پس از شکست تلخ تیمش مقابل رئال مادرید در برنابئو تأکید کرد که شاگردانش فرصت تاریخی برای پیروزی داشتند اما به دلیل کمبود جسارت و اشتباهات داوری، دست خالی از زمین خارج شدند.

به گزارش ایلنا،  المپیک مارسی در حالی برنابئو را بدون امتیاز ترک کرد که ابتدا از رئال مادرید پیش افتاد و حتی بخش مهمی از بازی را مقابل حریفی ۱۰ نفره ادامه داد. با این حال، سرمربی این تیم روبرتو دی‌زربی در نشست خبری پس از بازی با چهره‌ای ناراحت از دست رفتن این فرصت سخن گفت.

او درباره شرایط بازی اظهار داشت: خیلی ناراحتم چون می‌توانستیم برنده شویم. بازیکنان تازه‌وارد زیادی داریم و هماهنگ شدن سریع آن‌ها آسان نیست، اما فکر می‌کنم باید کار بیشتری انجام می‌دادیم. به بازیکنان هم همین را گفتم، نه به‌عنوان انتقاد، چون تمام تلاش‌شان را کردند، بلکه به این دلیل که فرصت پیروزی داشتیم. پس از اخراج کارواخال باید ۲۰ یا ۳۰ متر جلوتر می‌رفتیم و ریسک می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.

دی‌زربی درباره صحنه پنالتی دوم گفت: به نظرم این تصمیم واقعاً شرم‌آور بود. اصلاً پنالتی نبود. حتی اگر به نفع تیم خودم هم گرفته می‌شد همین نظر را داشتم. این هرگز پنالتی نیست.

سرمربی مارسی اضافه کرد: در لحظه اخراج، تنها هشت دقیقه تا اعلام پنالتی فاصله بود. اگر کمی شجاع‌تر بودیم می‌توانستیم نتیجه را عوض کنیم. من هم مقصرم، چون باید تصمیم می‌گرفتم با چهار مهاجم بازی کنیم. این مسابقات باید برای ما عادی شود؛ بازی در برنابئو می‌تواند به ما جسارت بدهد تا خودمان را در قامت یک باشگاه بزرگ ببینیم.

دی‌زربی درباره اخراج کارواخال هم توضیح داد: به نظر من کارت قرمز سخت‌گیرانه بود. وقتی فقط سر به سر برخورد می‌کند، کافی نیست که اخراج شود، ولی قانون همین است. شخصاً اگر جای داور بودم، قرمز نمی‌دادم.

 

