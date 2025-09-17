شروع پرهیجان لیگ نخبگان آسیا؛
تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان
هفته اول لیگ نخبگان آسیا در شرق و غرب قاره برگزار شد و تیمها شروعی پرهیجان و متفاوت را تجربه کردند.
به گزارش ایلنا، در شرق آسیا، سانفرس هیروشیما با پیروزی ۲-۰ مقابل حریف خود صدرنشین شد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. بوریرام تایلند و گانگوان نیز با برتریهای ۲-۱، همامتیاز سانفرس قرار گرفتند و جایگاه دوم و سوم جدول را به دست آوردند.
اف سی سئول و ماشیدا با نتیجه تساوی ۱-۱ مقابل حریفان خود متوقف شدند و هر کدام یک امتیاز کسب کردند. در انتهای جدول، جوهور دارالتعظیم، شانگهای شنهوا و ملبورن سیتی با شکست مواجه شدند و بدون امتیاز باقی ماندند.
در غرب آسیا، الاهلی عربستان با پیروزی ۴-۲ مقابل حریف خود، صدر جدول را از آن خود کرد. شارجه امارات، الهلال و الوحده نیز با برتریهای نزدیک به رقبای خود سه امتیازی شدند و رتبههای دوم تا چهارم را کسب کردند.
در بخش میانی جدول، السد قطر، الشرطه عراق، تراکتور و شباب الاهلی با تساوی ۱-۱ مقابل حریفانشان به یک امتیاز دست یافتند و نشان دادند که رقابت در این گروه بسیار نزدیک است. در انتهای جدول، الغرافه، الاتحاد، الدحیل و نسف قارشی با شکست زمین را ترک کردند و بدون امتیاز باقی ماندند.
این نتایج نشان میدهد که لیگ قهرمانان آسیا با هیجان و رقابت نزدیک آغاز شده و تیمها برای صعود به مراحل بعدی باید در هفتههای آینده عملکردی بهتر از خود نشان دهند.
نتایج هفته اول لیگ نخبگان آسیا
۲۴ شهریور ۱۴۰۴
-
شارجه امارات ۴ – ۳ الغرافه
-
الوحده امارات ۲ – ۱ الاتحاد
-
الاهلی عربستان ۴ – ۲ نسف قارشی
-
الشرطه عراق ۱ – ۱ السد
۲۵ شهریور ۱۴۰۴
-
ملبورن سیتی ۰ – ۲ سانفرس هیروشیما
-
گانگوان ۲ – ۱ شانگهای شنهوا
-
ماشیدا ۱ – ۱ اف سی سئول
-
بوریرام تایلند ۲ – ۱ جوهور دارالتعظیم
-
شباب الاهلی امارات ۱ – ۱ تراکتور
-
الهلال ۲ – ۱ الدحیل
جدول غرب آسیا
جدول شرق آسیا