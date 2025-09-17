خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شروع پرهیجان لیگ نخبگان آسیا؛

تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان

تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان
کد خبر : 1687157
لینک کوتاه کپی شد.

هفته اول لیگ نخبگان آسیا در شرق و غرب قاره برگزار شد و تیم‌ها شروعی پرهیجان و متفاوت را تجربه کردند.

به گزارش ایلنا،  در شرق آسیا، سانفرس هیروشیما با پیروزی ۲-۰ مقابل حریف خود صدرنشین شد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. بوریرام تایلند و گانگوان نیز با برتری‌های ۲-۱، هم‌امتیاز سانفرس قرار گرفتند و جایگاه دوم و سوم جدول را به دست آوردند.

اف سی سئول و ماشیدا با نتیجه تساوی ۱-۱ مقابل حریفان خود متوقف شدند و هر کدام یک امتیاز کسب کردند. در انتهای جدول، جوهور دارالتعظیم، شانگهای شنهوا و ملبورن سیتی با شکست مواجه شدند و بدون امتیاز باقی ماندند.

در غرب آسیا، الاهلی عربستان با پیروزی ۴-۲ مقابل حریف خود، صدر جدول را از آن خود کرد. شارجه امارات، الهلال و الوحده نیز با برتری‌های نزدیک به رقبای خود سه امتیازی شدند و رتبه‌های دوم تا چهارم را کسب کردند.

در بخش میانی جدول، السد قطر، الشرطه عراق، تراکتور و شباب الاهلی با تساوی ۱-۱ مقابل حریفانشان به یک امتیاز دست یافتند و نشان دادند که رقابت در این گروه بسیار نزدیک است. در انتهای جدول، الغرافه، الاتحاد، الدحیل و نسف قارشی با شکست زمین را ترک کردند و بدون امتیاز باقی ماندند.

این نتایج نشان می‌دهد که لیگ قهرمانان آسیا با هیجان و رقابت نزدیک آغاز شده و تیم‌ها برای صعود به مراحل بعدی باید در هفته‌های آینده عملکردی بهتر از خود نشان دهند.

نتایج هفته اول لیگ نخبگان آسیا

۲۴ شهریور ۱۴۰۴

  • شارجه امارات ۴ – ۳ الغرافه

  • الوحده امارات ۲ – ۱ الاتحاد

  • الاهلی عربستان ۴ – ۲ نسف قارشی

  • الشرطه عراق ۱ – ۱ السد

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

  • ملبورن سیتی ۰ – ۲ سانفرس هیروشیما

  • گانگوان ۲ – ۱ شانگهای شنهوا

  • ماشیدا ۱ – ۱ اف سی سئول

  • بوریرام تایلند ۲ – ۱ جوهور دارالتعظیم

  • شباب الاهلی امارات ۱ – ۱ تراکتور

  • الهلال ۲ – ۱ الدحیل

جدول غرب  آسیا

تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان

جدول شرق آسیا

تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی