تساوی تراکتور در شب صدرنشینی الاهلی عربستان

به گزارش ایلنا، در شرق آسیا، سانفرس هیروشیما با پیروزی ۲-۰ مقابل حریف خود صدرنشین شد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد. بوریرام تایلند و گانگوان نیز با برتری‌های ۲-۱، هم‌امتیاز سانفرس قرار گرفتند و جایگاه دوم و سوم جدول را به دست آوردند.

اف سی سئول و ماشیدا با نتیجه تساوی ۱-۱ مقابل حریفان خود متوقف شدند و هر کدام یک امتیاز کسب کردند. در انتهای جدول، جوهور دارالتعظیم، شانگهای شنهوا و ملبورن سیتی با شکست مواجه شدند و بدون امتیاز باقی ماندند.

در غرب آسیا، الاهلی عربستان با پیروزی ۴-۲ مقابل حریف خود، صدر جدول را از آن خود کرد. شارجه امارات، الهلال و الوحده نیز با برتری‌های نزدیک به رقبای خود سه امتیازی شدند و رتبه‌های دوم تا چهارم را کسب کردند.

در بخش میانی جدول، السد قطر، الشرطه عراق، تراکتور و شباب الاهلی با تساوی ۱-۱ مقابل حریفانشان به یک امتیاز دست یافتند و نشان دادند که رقابت در این گروه بسیار نزدیک است. در انتهای جدول، الغرافه، الاتحاد، الدحیل و نسف قارشی با شکست زمین را ترک کردند و بدون امتیاز باقی ماندند.

این نتایج نشان می‌دهد که لیگ قهرمانان آسیا با هیجان و رقابت نزدیک آغاز شده و تیم‌ها برای صعود به مراحل بعدی باید در هفته‌های آینده عملکردی بهتر از خود نشان دهند.

نتایج هفته اول لیگ نخبگان آسیا

۲۴ شهریور ۱۴۰۴

شارجه امارات ۴ – ۳ الغرافه

الوحده امارات ۲ – ۱ الاتحاد

الاهلی عربستان ۴ – ۲ نسف قارشی

الشرطه عراق ۱ – ۱ السد

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

ملبورن سیتی ۰ – ۲ سانفرس هیروشیما

گانگوان ۲ – ۱ شانگهای شنهوا

ماشیدا ۱ – ۱ اف سی سئول

بوریرام تایلند ۲ – ۱ جوهور دارالتعظیم

شباب الاهلی امارات ۱ – ۱ تراکتور

الهلال ۲ – ۱ الدحیل

جدول غرب آسیا

جدول شرق آسیا

انتهای پیام/