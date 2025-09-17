پایان هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲
شکست غیر منتظره سپاهان در شب پیروزی آخال
نتایج و جدول هفته اول لیگ قهرمانان آسیا را در این خبر میخوانید.
به گزارش ایلنا، در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان و آخال هر دو بازیهای سختی را تجربه کردند. در دیدار نخست گروه، آخال موفق شد با یک گل خارج از خانه موهون باگان را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند کسب کند. این برد باعث شد تیم ترکمنستانی در صدر گروه قرار بگیرد و انگیزه بالایی برای ادامه رقابتها پیدا کند.
در دیگر دیدار این گروه، سپاهان مقابل الحسین اردن به میدان رفت و علیرغم تلاش فراوان بازنده شد. تنها گل مسابقه برای تیم اردنی به ثمر رسید تا سپاهان بدون امتیاز زمین را ترک کند و کار خود را در گروه دشوار کند.
نتایج هفته اول لیگ قهرمان آسیا
موهون باگان ۰ – ۱ آخال
الحسین اردن ۱ – ۰ سپاهان
جدول گروه سپاهان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا