شکست غیر منتظره سپاهان در شب پیروزی آخال

نتایج و جدول هفته اول لیگ قهرمانان آسیا را در این خبر می‌خوانید.

به گزارش ایلنا، در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان و آخال هر دو بازی‌های سختی را تجربه کردند. در دیدار نخست گروه، آخال موفق شد با یک گل خارج از خانه موهون باگان را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند کسب کند. این برد باعث شد تیم ترکمنستانی در صدر گروه قرار بگیرد و انگیزه بالایی برای ادامه رقابت‌ها پیدا کند.

در دیگر دیدار این گروه، سپاهان مقابل الحسین اردن به میدان رفت و علی‌رغم تلاش فراوان بازنده شد. تنها گل مسابقه برای تیم اردنی به ثمر رسید تا سپاهان بدون امتیاز زمین را ترک کند و کار خود را در گروه دشوار کند.

نتایج هفته اول لیگ قهرمان آسیا

موهون باگان ۰ – ۱ آخال

الحسین اردن ۱ – ۰ سپاهان

جدول گروه سپاهان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا

