به گزارش ایلنا، میکل آرتتا در نشست خبری پس از دیدار آرسنال برابر اتلتیک بیلبائو، عملکرد تیمش را متعادل و کامل توصیف کرد و تأکید داشت که اشتباهات ساده دیدار گذشته دیگر تکرار نشد: مقابل حریفی در سطح لیگ قهرمانان نمایش درخشانی داشتیم. از عملکرد فردی و تیمی راضی‌ام.

سرمربی آرسنال درباره شروع دشوار بازی گفت: فضای سن‌مامس یکی از بهترین جوهایی بود که تجربه کرده‌ام. می‌دانستیم ۲۰ تا ۲۵ دقیقه اول سخت خواهد بود، اما بعد از آن بهتر شدیم. در نیمه دوم مسلط‌تر بودیم و دروازه حریف را خیلی بیشتر تهدید کردیم.

آرتتا درباره نقش بازیکنان ذخیره، به ویژه تروسار و مارتینلی که هر دو گل بازی را زدند، اظهار داشت: تعویضی‌ها به اندازه بازیکنان فیکس یا حتی بیشتر اهمیت دارند. امسال کسانی که گل می‌زنند از فیکس‌ها مهم‌تر خواهند بود. پیه‌رو شش دقیقه فوق‌العاده بازی کرد، کریستین هم همینطور. این همان ذهنیتی است که می‌خواهیم.

وی درباره مارتینلی افزود: کاملاً شایسته بود. نگرش، تعهد و مثبت‌اندیشی او فوق‌العاده است. خیلی خوشحالم که امروز هم گل زد و هم پاس گل داد. واکنش هم‌تیمی‌ها را دیدید؟ ارتباط دوستانه و حقیقی بین آن‌ها فوق‌العاده است و من از دیدن چنین فضایی لذت می‌برم.

آرتتا زوبمیندی را نیز بسیار باثبات خواند و گفت: او ریتم بازی را کنترل کرد و هر چه بازی جلو رفت بهتر شد. فهمید کجا می‌توانیم به حریف ضربه بزنیم و خیلی خوب کار کرد.

در پایان، سرمربی آرسنال در مورد اتلتیک بیلبائو و مدیریت احساسی بازیکنان نیمکت‌نشین تأکید کرد: آن‌ها تیمی سخت‌کوش و سازمان‌یافته دارند، ولی تصمیم‌های من برای افزایش احتمال برد تیم است. همه نقش دارند و همه بازی خواهند کرد.

