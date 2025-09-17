اشتراکالی: اگر نیمه اول گلهایمان را میزدیم، برنده بودیم
تومیسلاو اشتراکالی، مهاجم تراکتور، پس از تساوی تیمش مقابل شباب الاهلی گفت: بازی سختی بود و اخراج روند مسابقه را تغییر داد، اما باید از یک امتیاز هم راضی باشیم.
به گزارش ایلنا، اشتراکالی پس از بازی درباره دیدار مقابل شباب الاهلی گفت: بازی سختی برابر یک رقیب قدرتمند داشتیم، در شرایطی که نفس کشیدن در آن هوا واقعا دشوار بود.
وی ادامه داد: در نیمه اول تیم ما برتر میدان بود و تا قبل از صحنه اخراج بازیکن، نمایش خوبی داشتیم. این اخراج روند بازی را تغییر داد و به نظرم باید از یک امتیاز هم راضی میبودیم.
مهاجم تراکتور افزود: میتوانستیم برنده باشیم. اگر در نیمه اول از موقعیتهایمان استفاده میکردیم و با نتیجه دو بر صفر به رختکن میرفتیم، شرایط متفاوت میشد. اما فوتبال همین است و گاهی اتفاقات غیرمنتظره رخ میدهد.