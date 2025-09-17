خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشتراکالی: اگر نیمه اول گل‌هایمان را می‌زدیم، برنده بودیم

اشتراکالی: اگر نیمه اول گل‌هایمان را می‌زدیم، برنده بودیم
کد خبر : 1687141
لینک کوتاه کپی شد.

تومیسلاو اشتراکالی، مهاجم تراکتور، پس از تساوی تیمش مقابل شباب الاهلی گفت: بازی سختی بود و اخراج روند مسابقه را تغییر داد، اما باید از یک امتیاز هم راضی باشیم.

به گزارش ایلنا، اشتراکالی پس از بازی درباره دیدار مقابل شباب الاهلی گفت: بازی سختی برابر یک رقیب قدرتمند داشتیم، در شرایطی که نفس کشیدن در آن هوا واقعا دشوار بود.

وی ادامه داد: در نیمه اول تیم ما برتر میدان بود و تا قبل از صحنه اخراج بازیکن، نمایش خوبی داشتیم. این اخراج روند بازی را تغییر داد و به نظرم باید از یک امتیاز هم راضی می‌بودیم.

مهاجم تراکتور افزود: می‌توانستیم برنده باشیم. اگر در نیمه اول از موقعیت‌هایمان استفاده می‌کردیم و با نتیجه دو بر صفر به رختکن می‌رفتیم، شرایط متفاوت می‌شد. اما فوتبال همین است و گاهی اتفاقات غیرمنتظره رخ می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی