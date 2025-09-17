خبرگزاری کار ایران
شروع سخت در لیگ قهرمانان آسیا؛

سپاهان با نویدکیا هم طلسم شده است/ شکست مقابل نماینده اردن

کد خبر : 1687140
تیم فوتبال سپاهان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا با یک گل مغلوب الحسین اردن شد و با این نتیجه کار سختی برای صدرنشینی در گروه خود پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، سپاهان که پس از چند هفته ناکامی در لیگ ایران همچنان شرایط مناسبی ندارد، در دیدار مقابل تیم الحسین اردن نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. طلایی‌پوشان با وجود ایجاد چند موقعیت، به دلیل واکنش‌های خوب دروازه‌بان یزید ابولیلا نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و تنها تک گل بازی را دریافت کردند.

الحسین نیز با ضدحملات خود فرصت‌هایی داشت، اما آنها هم از دقت لازم برای گلزنی برخوردار نبودند. سپاهان در دقایق پایانی با شوت‌های از راه دور فشار آورد، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

این شکست، پس از ناکامی سال گذشته مقابل الوحدات، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده طلایی‌پوشان است که در پنج بازی اخیر لیگ و آسیا سه شکست و دو تساوی تجربه کرده‌اند. با توجه به اینکه دیگر تیم‌های گروه سپاهان رقیب جدی محسوب نمی‌شوند، از دست رفتن این سه امتیاز می‌تواند مسیر تیم را برای صدرنشینی دشوارتر کند.

