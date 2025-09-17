سپاهان با نویدکیا هم طلسم شده است/ شکست مقابل نماینده اردن

به گزارش ایلنا، سپاهان که پس از چند هفته ناکامی در لیگ ایران همچنان شرایط مناسبی ندارد، در دیدار مقابل تیم الحسین اردن نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. طلایی‌پوشان با وجود ایجاد چند موقعیت، به دلیل واکنش‌های خوب دروازه‌بان یزید ابولیلا نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و تنها تک گل بازی را دریافت کردند.

الحسین نیز با ضدحملات خود فرصت‌هایی داشت، اما آنها هم از دقت لازم برای گلزنی برخوردار نبودند. سپاهان در دقایق پایانی با شوت‌های از راه دور فشار آورد، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

این شکست، پس از ناکامی سال گذشته مقابل الوحدات، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده طلایی‌پوشان است که در پنج بازی اخیر لیگ و آسیا سه شکست و دو تساوی تجربه کرده‌اند. با توجه به اینکه دیگر تیم‌های گروه سپاهان رقیب جدی محسوب نمی‌شوند، از دست رفتن این سه امتیاز می‌تواند مسیر تیم را برای صدرنشینی دشوارتر کند.

انتهای پیام/