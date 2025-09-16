خبرگزاری کار ایران
آرسنال با گل‌های مارتینلی و تروسار بیلبائو را شکست داد

آرسنال با گل‌های مارتینلی و تروسار بیلبائو را شکست داد
توپچی‌ها در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با دو گل در نیمه دوم به پیروزی رسیدند.

به  گزارش ایلنا،  در یکی از مسابقات هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال در سن‌مامس شهر بیلبائو موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر تیم میزبان، اتلتیک بیلبائو، را شکست دهد.

نیمه اول بازی نسبتا آرام و کم‌هیجان دنبال شد و دو تیم موفق به گلزنی نشدند. در نیمه دوم، بیلبائو عملکرد بهتری داشت اما تغییرات آرتتا جریان بازی را به سود آرسنال تغییر داد.

گابریل مارتینلی تنها ۳۶ ثانیه پس از ورود به زمین به جای ابرچی ازه، با یک حرکت انفرادی دیدنی و پاس تروسار، در دقیقه ۷۲ دروازه بیلبائو را باز کرد. در دقیقه ۸۷، تروسار نیز با پاس مارتینلی گل دوم را به ثمر رساند تا آرسنال با دو گل به پیروزی ارزشمند برسد.

