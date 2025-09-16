به گزارش ایلنا، آخرین تمرین استقلال پیش از دیدار با الوصل امارات با آمادگی بالا و روحیه‌ای مثال‌زدنی برگزار شد. بازیکنان این تیم، که در بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان شکست خورده بودند، با انگیزه کامل در تمرین حاضر شدند تا برای کسب سه امتیاز حساس در این مسابقه و صعود به صدر جدول تلاش کنند.

بازیکنان خارجی تیم نیز در تمرین حضور داشتند و نازون، که اخیراً به تمرینات اضافه شده، پس از ریکاوری امیدوار است با گلزنی مقابل الوصل، هت‌تریک خود را تکمیل کند.

ریکاردو ساپینتو و دستیارانش نکات تاکتیکی مهمی را به بازیکنان گوشزد کردند تا تیم با اجرای دقیق برنامه‌های کادرفنی آماده مسابقه حساس فردا باشد. تمرین همچنین شامل بازی‌های سبک درون تیمی بود تا روحیه بازیکنان برای مسابقه افزایش یابد.

