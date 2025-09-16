اسکوچیچ: بازی در گرمای شدید و اخراج، کار تیم را سخت کرد

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، پس از تساوی یک بر یک مقابل شباب‌الاهلی امارات گفت: به بازیکنانم تبریک می‌گویم که برابر حریف قدرتمند عملکرد خوبی داشتند. شرایط جوی بسیار دشوار بود و انگار بازی در سونا برگزار می‌شد، و همین موضوع کار تیم را سخت کرد، به‌ویژه پس از اخراج یکی از بازیکنان.

وی ادامه داد: در نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود و موقعیت‌های خوبی روی ضدحملات ایجاد کردیم، اما از آن‌ها استفاده نکردیم. با وجود کارت قرمز غیرضروری در نیمه دوم، بازیکنانم جنگیدند و برای من باعث افتخار بودند. به نظرم نتیجه مساوی عادلانه بود.

اسکوچیچ درباره اعتراض‌ها به داوری افزود: اعتراض بخشی از فوتبال است. داور در برخی صحنه‌های پنجاه‌پنجاه به نفع ما سوت نزد و نیمکت حریف دائماً داور را تحت فشار قرار می‌داد. وقتی چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود، طبیعی است که اعتراض کنیم.

او در مورد مقایسه تیم‌های ایرانی و عربستانی نیز گفت: فعلاً برای این مقایسه زود است. اگر از گروه صعود کنیم و با تیم‌های عربستانی روبه‌رو شویم، می‌توانم نظر بدهم. اما مطمئناً شرایط آب‌وهوایی برای همه تیم‌ها دشوار است.

انتهای پیام/