اسکوچیچ: بازی در گرمای شدید و اخراج، کار تیم را سخت کرد
سرمربی تراکتور پس از تساوی برابر شبابالاهلی از عملکرد شاگردانش در شرایط دشوار آبوهوایی تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، پس از تساوی یک بر یک مقابل شبابالاهلی امارات گفت: به بازیکنانم تبریک میگویم که برابر حریف قدرتمند عملکرد خوبی داشتند. شرایط جوی بسیار دشوار بود و انگار بازی در سونا برگزار میشد، و همین موضوع کار تیم را سخت کرد، بهویژه پس از اخراج یکی از بازیکنان.
وی ادامه داد: در نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود و موقعیتهای خوبی روی ضدحملات ایجاد کردیم، اما از آنها استفاده نکردیم. با وجود کارت قرمز غیرضروری در نیمه دوم، بازیکنانم جنگیدند و برای من باعث افتخار بودند. به نظرم نتیجه مساوی عادلانه بود.
اسکوچیچ درباره اعتراضها به داوری افزود: اعتراض بخشی از فوتبال است. داور در برخی صحنههای پنجاهپنجاه به نفع ما سوت نزد و نیمکت حریف دائماً داور را تحت فشار قرار میداد. وقتی چنین تصمیمی گرفته نمیشود، طبیعی است که اعتراض کنیم.
او در مورد مقایسه تیمهای ایرانی و عربستانی نیز گفت: فعلاً برای این مقایسه زود است. اگر از گروه صعود کنیم و با تیمهای عربستانی روبهرو شویم، میتوانم نظر بدهم. اما مطمئناً شرایط آبوهوایی برای همه تیمها دشوار است.