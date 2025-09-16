تساوی ده نفره تراکتور مقابل شباب الاهلی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران در اولین دیدار خود در لیگ نخبگان از ساعت 19:30 امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه راشد شهر دوبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که این مسابقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این مسابقه اشترکالی در دقیقه 14 تراکتور را از میزبان خود پیش انداخت اما در ادامه با اخراج دروژدک در دقیقه 51، کار برای نماینده ایران سخت شد و تیم شباب الاهلی در دقیقه 65 توسط گیلرمه کار را به تساوی کشاند.

مانینگ داور چینی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت که در دقیقه 51 به دلیل خطای شدید دروژدک روی سعید عزت اللهی هافبک ایرانی شباب الاهلی، این بازیکن را اخراج کرد و تیم تراکتور 10 نفره شد.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، مهدی شیری، سدلار، پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، اشترکالی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دروژدک و امیرحسین حسین زاده ترکیب ابتدایی تراکتور را در این مسابقه تشکیل دادند.

