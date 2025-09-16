خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ نخبگان آسیا

تساوی ده نفره تراکتور مقابل شباب الاهلی

تساوی ده نفره تراکتور مقابل شباب الاهلی
کد خبر : 1687107
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال تراکتور ایران در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان مقابل شباب الاهلی امارات به تساوی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران در اولین دیدار خود در لیگ نخبگان از ساعت 19:30 امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه راشد شهر دوبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که این مسابقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

در این مسابقه اشترکالی در دقیقه 14 تراکتور را از میزبان خود پیش انداخت اما در ادامه با اخراج دروژدک در دقیقه 51، کار برای نماینده ایران سخت شد و تیم شباب الاهلی در دقیقه 65 توسط گیلرمه کار را به تساوی کشاند.

مانینگ داور چینی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت که در دقیقه 51 به دلیل خطای شدید دروژدک روی سعید عزت اللهی هافبک ایرانی شباب الاهلی، این بازیکن را اخراج کرد و تیم تراکتور 10 نفره شد.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، مهدی شیری، سدلار، پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، اشترکالی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دروژدک و امیرحسین حسین زاده ترکیب ابتدایی تراکتور را در این مسابقه تشکیل دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی