پرسپولیس در پی تکمیل لیست با جذب دو بازیکن آزاد/ از اسپانیا تا منچستر!

سرخ‌پوشان هنوز دو جای خالی در لیست خود دارند و به دنبال جذب بازیکنان آزاد برای لیگ بیست و پنجم هستند.

به گزارش ایلنا،  نقل و انتقالات فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسیده است که پرسپولیس هنوز دو جای خالی در لیست خود دارد و کادر فنی به دنبال تکمیل این فهرست با جذب بازیکنان آزاد است. باشگاه پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان سرمربی تیم در تلاش است تا یک مدافع چپ جذب کند که توانایی بازی در چند پست را داشته باشد و به تقویت خط دفاع کمک کند.

پیش‌تر اعلام شد که هاشمیان برای جذب سرجیو رگیلون، مدافع اسپانیایی با سابقه بازی در رئال مادرید، منچستریونایتد و تاتنهام، چراغ سبز نشان داده است و سرخ‌پوشان وارد مذاکرات جدی با این بازیکن شده‌اند.
مدیران باشگاه پرسپولیس قراردادی دو ساله به ارزش دو میلیون و پانصد هزار دلار به این مدافع ۳۰ ساله پیشنهاد داده‌اند و انتظار می‌رود پاسخ وی طی ۴۸ ساعت آینده مشخص شود.

در صورتی که مذاکرات با رگیلون به نتیجه نرسد، پرسپولیس به سراغ گزینه جایگزین خود خواهد رفت تا لیست خود را پیش از آغاز لیگ بیست و پنجم تکمیل کند. باشگاه امیدوار است با جذب این دو بازیکن آزاد، تیم با قدرت بیشتری وارد فصل جدید شود و اهداف خود را دنبال کند.

روند مذاکرات و تکمیل فهرست تیم توجه هواداران را به خود جلب کرده و انتظار می‌رود در روزهای آینده اخبار جدیدی در این زمینه منتشر شود.

 

