امیدوارم مثل ژابی آلونسو فرصت مربیگری در یک تیم بزرگ را پیدا کنم

به گزارش ایلنا، خوزه ماریا گوتی، هافبک سال‌های نه‌چندان دور رئال مادرید، در گفت‌وگو با خبرگزاری اِفِه درباره رویای مربیگری، شباهتش به آردا گولر و تغییرات در فوتبال اسپانیا و اروپا صحبت کرد.

سؤال: قرار است به‌عنوان کارشناس لیگ قهرمانان در DAZN فعالیت کنید. زندگی یک کارشناس چطور است؟ برایتان سخت‌تر از بازی کردن است؟

پاسخ: کار سخت‌تری است، چون باید به زمان‌بندی عادت کنید و حرف‌هایی که می‌زنید مهم است. صحبت درباره فوتبال همیشه لذت‌بخش است، اما راستش من خوشحال‌تر بودم وقتی در زمین بازی می‌کردم.

سؤال: هنوز به مربیگری فکر می‌کنید؟

پاسخ: همیشه برای مربیگری هیجان دارم، اما دنبال چالش‌های بزرگم. هنوز چنین چالشی سراغم نیامده، ولی باز هستم. کارشناس بودن را دوست دارم، اما خودم را روی نیمکت می‌بینم و امیدوارم مثل ژابی آلونسو فرصتی داشته باشم تا هدایت یک تیم بزرگ را برعهده بگیرم.

سؤال: شروع رئال مادرید در لیگ را چطور می‌بینید؟

پاسخ: خیلی هیجان‌انگیز. تغییرات زیادی در تیم دیده می‌شود؛ در شیوه بازی و درک فوتبال. در نهایت مهم‌ترین چیز بردن جام‌هاست و ژابی بر اساس همین عناوین قضاوت خواهد شد.

سؤال: شما سال آخر حضورتان در رئال با ژابی هم‌تیمی بودید. شک داشتید او مربی شود؟

پاسخ: نه. او از همان بازیکن‌هایی بود که می‌دانی بعداً مربی می‌شود. به خاطر پستش هم اینطور بود. در زمین مثل یک رئیس عمل می‌کرد؛ با دفاع و حمله دائم در ارتباط بود. معلوم بود این مسیر را ادامه می‌دهد.

سؤال: اگر الان بازی می‌کردید، دوست داشتید برای تیم ژابی بازی کنید؟

پاسخ: بله، خیلی دوست داشتم نقشی مشابه آردا گولر ایفا کنم. همان نقشی که زمانی خودم در مادرید داشتم. بازی کنار بازیکنانی مثل رودریگو، بلینگام، وینیسیوس و امباپه تجربه فوق‌العاده‌ای است. سطح خودت هم در چنین جمعی بالاتر می‌رود.

سؤال: خودتان را شبیه کدام بازیکن فعلی رئال می‌بینید؟

پاسخ: از نظر سبک شبیه ایسکو هستم، اما در رئال فعلی بیشترین شباهت را به آردا گولر دارم. کیفیت زیادی دارد، اما باید از نظر بدنی پیشرفت کند. وقتی توپ دارد، فوق‌العاده است، اما فوتبال امروز به فیزیک هم خیلی وابسته است.

سؤال: لیگ قهرمانان امسال را چطور می‌بینید؟

پاسخ: فکر می‌کنم یکی از زیباترین فصل‌هاست. تیم‌های زیادی شانس قهرمانی دارند: سیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی، بایرن مونیخ. در اسپانیا رئال و بارسلونا و در فرانسه پاری‌سن‌ژرمن. لیگ قهرمانان فوق‌العاده‌ای پیش‌رو داریم.

سؤال: درباره فرمت جدید چه نظری دارید؟

پاسخ: من دوستش دارم. چون در فرمت قبلی برای تیم‌های بزرگ تقریباً غیرممکن بود حذف شوند. حالا از همان ابتدا باید با رقبای بزرگ روبه‌رو شوند و برای صعود ثبات زیادی لازم است.

سؤال: وضعیت تیم ملی اسپانیا را برای جام جهانی چطور می‌بینید؟

پاسخ: وقتی لوئیس انریکه رفت، خیلی‌ها تردید داشتند. اما الان سطح تیم فوق‌العاده است. به نظرم اسپانیا بزرگ‌ترین شانس قهرمانی است و باید بین سه مدعی اصلی باشد.

سؤال: فکر می‌کنید ال‌کلاسیکو دوباره به سطح دوران طلایی رسیده؟

پاسخ: بارسلونا در حال حاضر خوب کار می‌کند، خریدهای خوبی داشته و گروه مناسبی ساخته. همین باعث شده رقابت هیجان‌انگیز شود. وقتی یکی از دو تیم شرایط خوبی ندارد، اهمیت ال‌کلاسیکو هم کمتر می‌شود. اما الان با حضور ژابی و موفقیت بارسا، همه منتظر این بازی هستند.

سؤال: وقتی به دوران بازی‌تان برمی‌گردید، چه احساسی دارید؟

پاسخ: رضایت. اینکه از آکادمی آمدم و ۱۵ سال در تیم اول ماندم، دستاورد بزرگی بود. خیلی‌ها در رئال بازی می‌کنند، اما ماندن برای این مدت دشوار است.

سؤال: بهترین لحظه دوران حرفه‌ای شما چه بود؟

پاسخ: اولین بازی همیشه زیباترین و هیجان‌انگیزترین است. بعد هم قهرمانی‌ها، به‌ویژه اولین لیگ قهرمانان در ۱۹۹۸ در آمستردام؛ شبی خاص که هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.

سؤال: کدام مربی بیشترین تأثیر را روی شما داشت؟

پاسخ: فابیو کاپلو. او بیشترین سخت‌گیری را داشت و دقیق می‌دانست هر بازیکن در کجا باید پیشرفت کند. خیلی از او یاد گرفتم.

