تغییرات جدید فرمت لیگ قهرمانان اروپا؛ از «دزدیدن» میزبانی تا زمان متفاوت برای فینال

به گزارش ایلنا، لیگ قهرمانان اروپا در هفتاد و یکمین دوره خود و سی‌وچهارمین فصل با نام فعلی، بار دیگر با فرمت تازه‌ای بازمی‌گردد. این رقابت‌ها با حضور ۳۶ تیم برتر قاره سبز برگزار می‌شود و دیدار پایانی در ۳۰ مه ۲۰۲۶ در ورزشگاه پوشکاش آرنا مجارستان انجام خواهد شد. برخلاف رویه سال‌های اخیر، فینال به جای ساعت ۲۱، رأس ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌شود. یوفا هدف از این تغییر را بهبود تجربه هواداران و سهولت حضور خانواده‌ها و کودکان در بزرگ‌ترین رویداد باشگاهی قاره عنوان کرده است.

ساختار جدید مرحله لیگ

در فرمت بازبینی‌شده، هر تیم هشت مسابقه در مرحله لیگ برگزار می‌کند: چهار دیدار خانگی و چهار بازی خارج از خانه، مقابل هشت حریف متفاوت. تیم‌ها در چهار سید قرار می‌گیرند و هر تیم با دو حریف از هر سید روبه‌رو می‌شود. رویارویی با تیم‌های هم‌لیگی در این مرحله امکان‌پذیر نخواهد بود. یوفا معتقد است این مدل تنوع دیدارها را افزایش داده و جذابیت بیشتری از همان ابتدا برای تماشاگران ایجاد می‌کند.

امتیاز میزبانی در مراحل حذفی

از فصل ۲۰۲۵-۲۶، هشت تیم صدرنشین مرحله لیگ در تمام مراحل حذفی از امتیاز میزبانی بازی برگشت برخوردار خواهند بود. در صورتی که تیمی در مراحل حذفی موفق به حذف حریفی با رتبه بالاتر شود، امتیاز میزبانی نیز به آن تیم منتقل خواهد شد و تیم بالاتر حق بازی برگشت خانگی را از دست می‌دهد.

نحوه صعود به مرحله حذفی

پس از پایان مرحله لیگ، هشت تیم نخست مستقیماً به مرحله یک‌هشتم نهایی راه می‌یابند. تیم‌های رده نهم تا بیست‌وچهارم باید در پلی‌آف دو دیداری برای رسیدن به این مرحله بجنگند. تیم‌های رده نهم تا شانزدهم در سید اول قرار دارند و دیدار برگشت را در خانه برگزار می‌کنند، در حالیکه تیم‌های رده ۲۵ تا ۳۶ از گردونه مسابقات حذف خواهند شد.

ادامه مسیر

از مرحله یک‌هشتم نهایی به بعد، رقابت‌ها با همان فرمت سنتی تک‌حذفی ادامه می‌یابد. برندگان پلی‌آف به مصاف تیم‌های صدرنشین مرحله لیگ می‌روند و تا فینال تک‌دیداری در ورزشگاه پوشکاش آرنا، امتیاز میزبانی طبق قانون تازه به جریان رقابت‌ها شکل خواهد داد.

