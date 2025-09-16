خبرگزاری کار ایران
رسمی: خوان ماتا به ملبورن ویکتوری پیوست
هافبک سابق چلسی و منچستریونایتد با قراردادی جدید به ملبورن ویکتوری پیوست تا در ۳۷ سالگی فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در لیگ استرالیا تجربه کند.

به گزارش ایلنا، خوان ماتا که سال گذشته در وسترن سیدنی واندررز حضور داشت، حالا راهی ملبورن ویکتوری شده است. او در فصل قبل تنها هفت بار در ترکیب اصلی قرار گرفت اما در معرفی خود گفت برای بازی‌های بیشتر و نقش پررنگ‌تر به این تیم آمده است: «من کسی نیستم که صرفاً به دنبال وقت بازی باشم. واقعاً انرژی و اشتیاق این باشگاه را احساس کردم. حس کردم آن‌ها واقعاً من را می‌خواهند. انگیزه دارم تا به تیم برای کسب جام‌ها کمک کنم و در عین حال در طرحی بلندمدت برای تقویت فوتبال در استرالیا نقش داشته باشم.»

ماتا با تیم ملی اسپانیا قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ را تجربه کرده است. او پس از درخشش در والنسیا، در سال ۲۰۱۱ به چلسی پیوست و توانست لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و جام حذفی انگلیس را بالای سر ببرد. در سال ۲۰۱۴ با انتقالی ۳۷.۱ میلیون پوندی به منچستریونایتد رفت و در آنجا هم فاتح جام حذفی، جام اتحادیه و لیگ اروپا شد.

ستاره اسپانیایی سپس راهی گالاتاسرای و ویسل کوبه ژاپن شد و در نهایت باشگاه استرالیایی را انتخاب کرد. ملبورن ویکتوری که فصل گذشته به نایب‌قهرمانی رسید، فصل جدید را از ۱۸ اکتبر با دیدار خانگی برابر اوکلند اف‌سی آغاز خواهد کرد.

