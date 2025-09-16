خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرواز دوباره دوپلانتیس در توکیو؛ چهاردهمین رکورد جهانی چهاردهم و جشن ۶.۳۰ متری

پرواز دوباره دوپلانتیس در توکیو؛ چهاردهمین رکورد جهانی چهاردهم و جشن ۶.۳۰ متری
کد خبر : 1687008
لینک کوتاه کپی شد.

آرماند «موندو» دوپلانتیس، ستاره سوئدی پرش با نیزه، در توکیو چهاردهمین رکورد جهانی خود را ثبت کرد و سومین قهرمانی جهان را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، دوپلانتیس پس از تثبیت قهرمانی، در حالی‌که با خانواده و هوادارانش جشن می‌گرفت، دوباره به سکوی پرش بازگشت و در سومین تلاش خود از ارتفاع ۶.۳۰ متر گذشت تا چهاردهمین رکورد جهانی دوران حرفه‌ای‌اش را رقم بزند. این رکوردشکنی در برابر ۵۳ هزار تماشاگر در ورزشگاه ملی ژاپن انجام شد و شور و هیجان خاصی به شب سوم مسابقات داد.

دوپلانتیس پس از مسابقه گفت: «اینکه بتوانم رکورد جهانی را همراه با هواداران جشن بگیرم خیلی خاص بود. آخرین بار که اینجا بودم، در المپیک کرونایی ۲۰۲۱ هیچ تماشاگری نبود و فضا بسیار سرد و غم‌انگیز بود. این بار انرژی تماشاگران همه چیز را تغییر داد.»

این پرنده ۲۵ ساله که از سال ۲۰۲۰ تاکنون پیوسته رکوردها را جابه‌جا کرده، با این پرش علاوه بر جایزه ۷۰ هزار دلاری قهرمانی، ۱۰۰ هزار دلار پاداش ویژه رکورد جهانی را هم دریافت کرد. با این حال او تأکید کرد: «انگیزه اصلی من پول نیست، بلکه انجام کاری است که می‌دانم قادر به انجام آن هستم.»

دوپلانتیس تاکنون رکورد جهانی را در ۹ کشور و سه قاره شکسته و حالا خود را به عنوان جانشین شایسته سرگئی بوبکا معرفی کرده است. او گفت: «۶.۳۰ خیلی تمیز و زیبا به نظر می‌رسد، اما چرا که نه، شاید روزی ۶.۳۱ یا حتی ۶.۵۰ را هم ببینیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی