پرواز دوباره دوپلانتیس در توکیو؛ چهاردهمین رکورد جهانی چهاردهم و جشن ۶.۳۰ متری

به گزارش ایلنا، دوپلانتیس پس از تثبیت قهرمانی، در حالی‌که با خانواده و هوادارانش جشن می‌گرفت، دوباره به سکوی پرش بازگشت و در سومین تلاش خود از ارتفاع ۶.۳۰ متر گذشت تا چهاردهمین رکورد جهانی دوران حرفه‌ای‌اش را رقم بزند. این رکوردشکنی در برابر ۵۳ هزار تماشاگر در ورزشگاه ملی ژاپن انجام شد و شور و هیجان خاصی به شب سوم مسابقات داد.

دوپلانتیس پس از مسابقه گفت: «اینکه بتوانم رکورد جهانی را همراه با هواداران جشن بگیرم خیلی خاص بود. آخرین بار که اینجا بودم، در المپیک کرونایی ۲۰۲۱ هیچ تماشاگری نبود و فضا بسیار سرد و غم‌انگیز بود. این بار انرژی تماشاگران همه چیز را تغییر داد.»

این پرنده ۲۵ ساله که از سال ۲۰۲۰ تاکنون پیوسته رکوردها را جابه‌جا کرده، با این پرش علاوه بر جایزه ۷۰ هزار دلاری قهرمانی، ۱۰۰ هزار دلار پاداش ویژه رکورد جهانی را هم دریافت کرد. با این حال او تأکید کرد: «انگیزه اصلی من پول نیست، بلکه انجام کاری است که می‌دانم قادر به انجام آن هستم.»

دوپلانتیس تاکنون رکورد جهانی را در ۹ کشور و سه قاره شکسته و حالا خود را به عنوان جانشین شایسته سرگئی بوبکا معرفی کرده است. او گفت: «۶.۳۰ خیلی تمیز و زیبا به نظر می‌رسد، اما چرا که نه، شاید روزی ۶.۳۱ یا حتی ۶.۵۰ را هم ببینیم.»

