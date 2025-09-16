آشتی پایتخت نشینان با سکوی قهرمانی کشور

به گزارش ایلنا، مسابقات بدمینتون رده های سنی قهرمانی کشور که در مشهد مقدس جریان داشت در حالی با قهرمانی استان خراسان رضوی و نایب قهرمانی قم به پایان رسید که استان تهران پس از مدتی فاصله گرفتن و ایجاد وقفه در روند قهرمانی بار دیکر با فتح سکوی سوم و نمایش خوب بازیکنان این تیم که بعضا با اختلاف بسیار نزدیک نتیجه را از دست دادند نوید آینده ای روشن و درخشان را دادند و به اذعان کارشناسان حاضر در محل مسابقات در تیم استان تهران و توابع بازیکنانی چهره شدند که در آینده ای نزدیک می توانند استان تهران را به جایگاه بایسته خود برسانند.

شاه بیت مسابقات زیر 11 سال را دو نوجوان تهرانی بنام امیر پارسا خطیبی و حسین غلامعلی زاده زاده هردو از تهران در فینال این رده سنی امروز رقم زدند و در میان تشویق تماشاگران و هم تیم های خودشان که هردو قهرمان را تشویق می کردند در یک دیدار سه گیمه و مهیج نهایتا این حسین غلامعلی زاده بود که 2 بر1 این فینال زیبا را از آن خود کرد تا غلامعلی زاده طلایی شود و امیر پارسا نقره ایی از جنس طلا به دست آورد.

در تیمی نیز تهران با ترکیب زیر روی سکوی سوم ایستاد: سرپرست : اکبر حاتمی

مربیان : آرمین زکی زاده و محمد ندایی

انتهای پیام/