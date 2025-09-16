پرسپولیس در دعوای حقوقی پیروز شد
باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در پرونده حقوقی خود با شرکت آتیه دادهپرداز، رأی نهایی به سود سرخپوشان صادر شده و این شرکت موظف به پرداخت خسارتی سنگین شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه باشگاه پرسپولیس خطاب به فرابورس، پرونده شکایت این باشگاه از شرکت آتیه دادهپرداز به دلیل خسارت ناشی از عدم حضور تماشاگران در یکی از دیدارهای خانگی پرسپولیس در چارچوب مسابقات لیگ نخبگان آسیا به نتیجه رسید.
در رأی صادره، شرکت آتیه دادهپرداز به پرداخت بیش از ۴.۶ میلیارد تومان و همچنین ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا به عنوان زیان وارده به پرسپولیس محکوم شده است. این رأی پس از بررسیهای حقوقی و مستندات ارائهشده توسط باشگاه به ثبت رسیده و قطعی اعلام شده است.