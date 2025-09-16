خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرسپولیس در دعوای حقوقی پیروز شد

پرسپولیس در دعوای حقوقی پیروز شد
کد خبر : 1686965
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در پرونده حقوقی خود با شرکت آتیه داده‌پرداز، رأی نهایی به سود سرخ‌پوشان صادر شده و این شرکت موظف به پرداخت خسارتی سنگین شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه باشگاه پرسپولیس خطاب به فرابورس، پرونده شکایت این باشگاه از شرکت آتیه داده‌پرداز به دلیل خسارت ناشی از عدم حضور تماشاگران در یکی از دیدارهای خانگی پرسپولیس در چارچوب مسابقات لیگ نخبگان آسیا به نتیجه رسید.

در رأی صادره، شرکت آتیه داده‌پرداز به پرداخت بیش از ۴.۶ میلیارد تومان و همچنین ۱۸ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا به عنوان زیان وارده به پرسپولیس محکوم شده است. این رأی پس از بررسی‌های حقوقی و مستندات ارائه‌شده توسط باشگاه به ثبت رسیده و قطعی اعلام شده است.

پرسپولیس در دعوای حقوقی پیروز شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی