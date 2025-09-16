خبرگزاری کار ایران
لیبروی تیم ملی والیبال ایران گفت: به مانیل نیامده‌ایم که از گروه خودمان صعود نکنیم، انشاالله از گروه بالا می رویم و اتفاقات خوبی برای تیم ایران رقم خواهد خورد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال ایران امروز (سه‌شنبه 25 شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان 2025 سه بر یک تونس را از پیش رو برداشتند.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم برنده بازی شویم. حداقل مقداری از فشار روی تیم برداشته شد تا بتوانیم در بازی‌های بعدی با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنیم.

آرمان صالحی با بیان اینکه فیلیپین حریف بعدی تیم ایران است، تصریح کرد: اینجا نیامده‌ایم که از گروه خودمان صعود نکنیم. انشاالله از گروه بالا می رویم و اتفاقات خوبی برای تیم ایران رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به شکست تیم ایران در بازی نخست مقابل مصر ادامه داد: اعتقاد دارم که نتیجه بازی با مصر باعث شد که تیم ایران در ادامه مسابقات جدی باشد و حریفان را آسان نگیرد. اتفاقی بود که باعث اتفاقات خوبی در آینده شود.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران گفت: فرقی نمی کند در مرحله بعد با چه تیمی بازی کنیم، بالاخره که باید با برزیل بازی کنیم. باید به جایگاه بالاتر فکر کنیم. انشاالله در بازی بعدی فیلیپین را شکست دهیم و با روحیه خوب بریم برای مرحله بعدی و اتفاقات خوبی برای تیم رقم بخورد.

صالحی در پایان از مردم خوب ایران تشکر کرد که به رغم شکست مقابل مصر از تیم حمایت کردند و گفت: امیدوارم بتوانیم با بازی خوب لطف مردم رو جبران کنیم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه 27 شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود.

