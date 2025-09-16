بوسه احساسی فینالیست کشتی ایران به زانوی مصدومش
امیرعلی آذرپیرا بعد از فینالیست شدن روزهای سخت مصدومیتش را یادآوری کرد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب با شگفتی بزرگی برای ایران همراه شد. امیرعلی آذرپیرا، آزادکار ۹۷ کیلوگرم ایران، موفق شد در دیداری حساس احمد تاجالدینوف، قهرمان جهان و المپیک از بحرین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دهد و به فینال برسد. این برد نه تنها صعود تاریخی او را به مرحله نهایی رقم زد بلکه لحظات احساسی و نمادینی را نیز به ثبت رساند.
پس از پایان مبارزه، آذرپیرا زانوی پای راست خود را که در جریان رقابت با همین حریف در المپیک پاریس دچار پارگی رباط صلیبی شده بود، بوسید.
این حرکت او بازتاب گستردهای در فضای مجازی پیدا کرد و تصاویر بوسهاش بهسرعت دستبهدست شد. بسیاری این اقدام را نشانهای از ایستادگی، اراده و بازگشت پرقدرت او به سطح اول کشتی جهان دانستند.
آذرپیرا که حالا فینالیست قهرمانی جهان است، یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا محسوب میشود. پیروزی ارزشمند او مقابل تاجالدینوف، پیام روشنی به رقبا داد که نماینده ایران با وجود مصدومیت و سختیهای پشت سر گذاشته، آماده درخشش در بالاترین سطح است.