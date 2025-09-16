ارلینگ هالند، هدف جدید رئیس بارسلونا برای جانشینی لواندوفسکی

به گزارش ایلنا، بارسلونا در تابستان ۲۰۲۶ به دنبال مهاجم شماره ۹ جدید خواهد بود. قرارداد روبرت لواندوفسکی، گلزن لهستانی که اکنون ۳۷ سال دارد، رو به پایان است و به نظر نمی‌رسد باشگاه تمدید دیگری را پیشنهاد دهد، هرچند او فصل گذشته با پیراهن بارسا ۴۲ گل به ثمر رساند و نقش مهمی در قهرمانی لالیگا داشت.

در همین شرایط، نام خولین آلوارز، مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید نیز مطرح شده اما هدف اصلی لاپورتا، ارلینگ هالند است. روزنامه ال‌ناسیون گزارش داده که رئیس بارسلونا «از زمان بازگشتش به ریاست باشگاه، هدف جذب هالند را داشته» و حتی در پشت صحنه اطمینان وجود دارد که «در نهایت هالند راهی نوکمپ خواهد شد.»

با این حال، شرایط جذب ستاره نروژی ساده نیست. هالند با منچسترسیتی تا سال ۲۰۳۴ قرارداد دارد و دستمزدی ۴۰۰ هزار پوندی در هفته دریافت می‌کند. علاوه بر این، بندهای آزادسازی که در قرارداد قبلی او وجود داشت، از قرارداد فعلی حذف شده و دست بارسلونا برای خرید آسان بسته است.

با وجود مشکلات مالی شناخته‌شده کاتالان‌ها، لاپورتا همچنان امیدوار است رؤیای اضافه کردن یک مهاجم تمام‌عیار دیگر به تیمش را عملی کند. این پروژه می‌تواند همزمان با بازگشت بارسلونا به نوکمپ پس از بازسازی گسترده ورزشگاه، گام بلندی در مسیر جاه‌طلبی‌های جدید باشگاه باشد.

