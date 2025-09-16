به گزارش ایلنا، ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، پس از پیروزی پرهیجان تیمش مقابل اینتر در دربی ایتالیا، مدعی شد که نراتزوری قوی‌ترین تیم سری‌آ به شمار می‌رود و حتی از ناپولیِ قهرمان فصل گذشته نیز یک گام جلوتر است. یوونتوس شنبه شب در آلیانز استادیوم در دیداری تماشایی که هفت گل در پی داشت، با ضربه دیرهنگام و تماشایی واسیلیه آدزیچ به برتری رسید و حالا با روحیه‌ای بالا آماده شروع لیگ قهرمانان است.

تودور در تحلیل بازی گفت: «ما مقابل قوی‌ترین تیم سری‌آ از نظر کیفیت ترکیب بازی کردیم. به نظر من آن‌ها حتی از ناپولی هم جلوتر هستند. ما در شرایطی پیروز شدیم که در بهترین فرم‌مان نبودیم، برخی بازیکنان مهم غایب بودند و ملی‌پوشان نیز پس از بازگشت از اردو مشکلاتی داشتند. با این حال، پیروز شدیم و این نکته مثبتی است.»

یوونتوس حالا باید تمرکز خود را روی نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان برابر بروسیا دورتموند در تورین بگذارد. تیم ایتالیایی فصل گذشته با هدایت تیاگو موتا نتوانست از مرحله گروهی عبور کند و تودور امیدوار است پیروزی در دربی انگیزه و اعتمادبه‌نفس لازم را برای شاگردانش ایجاد کند. او افزود: «شروع یک رقابت جدید همیشه لذت‌بخش است. لیگ قهرمانان تورنمنتی متفاوت است؛ اگر صعود کنید باز هم متفاوت‌تر می‌شود. این مسابقات زیبا و جذاب هستند و همه بازیکنان دوست دارند در آن حضور داشته باشند. تجربه من نشان می‌دهد وقتی در لیگ قهرمانان بازی می‌کنید، بازیکنان خستگی را فراموش می‌کنند. این یک امتیاز و امتیازی بزرگ است.»

تودور تاکید کرد که برای دیدار با دورتموند برنامه ویژه‌ای در نظر نگرفته و همان رویکرد معمول را دنبال خواهد کرد: «آماده‌ام تا به‌عنوان مربی وظیفه‌ام را به بهترین شکل انجام دهم. بازی فردا تفاوتی با دیدار برابر اینتر ندارد. فرقی نمی‌کند لیگ قهرمانان باشد یا کنفرانس یا هر رقابت دیگری، همه مسابقات باید با نهایت آمادگی برگزار شوند.»

انتهای پیام/