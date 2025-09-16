سهمیه محدود هواداران استقلال برای دیدار آسیایی در دبی
باشگاه الوصل تنها ۲۵۰ بلیت برای طرفداران استقلال در دیدار آسیایی مقابل این تیم در ورزشگاه زعبیل دبی اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، برای دیدار حساس استقلال تهران مقابل الوصل امارات در چارچوب رقابتهای آسیایی، تنها حدود ۲۵۰ بلیت برای هواداران ایرانی در نظر گرفته شده است. این بلیتها به سرعت به فروش رسیدند و با توجه به ظرفیت محدود ورزشگاه زعبیل، تقاضا برای حضور هواداران بسیار بالا بود.
قیمت بلیتها حداقل ۵۶۰ هزار تومان اعلام شده و بسیاری از هواداران انتظار داشتند سهمیه بیشتری در اختیارشان قرار گیرد. با وجود محدودیتها، علاقهمندان استقلال امیدوارند با حمایت پرانرژی خود، فضای مثبتی برای تیمشان در دبی ایجاد کنند.