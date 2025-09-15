به گزارش ایلنا، پس از صعود رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به فینال، نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد جهان در زاگرب برگزار شد.

امیرعلی آذرپیرا، کشتی‌گیر ایرانی، در مصاف با اخمد تاج‌الدینوف روسی‌الاصل بحرینی، با نمایش برتر خود ۵-۲ پیروز شد و به فینال راه یافت.

آذرپیرا پیش از این در مقدماتی با شکست حریفان قدرتمند از مغولستان، بلغارستان و هند مسیر خود را هموار کرده بود. در دیگر نیمه‌نهایی، کایل اسنایدر موفق شد آرش یوشیدای از ژاپن را شکست دهد و به فینال برسد.

