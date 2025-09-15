رحمان عموزاد با پیروزی نفسگیر به نیمهنهایی رسید
رحمان عموزاد نماینده ۶۵ کیلوگرم ایران، در دیداری جنجالی و نفسگیر حریف هندی خود را شکست داد.
به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵، موفق شد با نتیجه نزدیک ۶-۵ حریف خود، سوجیت از هند، را از پیش رو بردارد و راهی نیمهنهایی شود.
این دیدار که با هیجان فراوان دنبال شد، نشاندهنده تسلط و تمرکز بالای عموزاد حتی در شرایط دشوار بود. در نیمهنهایی، او باید به مصاف پیمان بیابانی، کشتیگیر ایرانیالاصل تیم کانادا برود تا شانس خود را برای حضور در فینال و کسب مدال طلا امتحان کند.