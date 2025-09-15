به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵، موفق شد با نتیجه نزدیک ۶-۵ حریف خود، سوجیت از هند، را از پیش رو بردارد و راهی نیمه‌نهایی شود.

این دیدار که با هیجان فراوان دنبال شد، نشان‌دهنده تسلط و تمرکز بالای عموزاد حتی در شرایط دشوار بود. در نیمه‌نهایی، او باید به مصاف پیمان بیابانی، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل تیم کانادا برود تا شانس خود را برای حضور در فینال و کسب مدال طلا امتحان کند.

