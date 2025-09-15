به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا در جریان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با نمایشی درخشان و مقتدرانه، حریف هندی خود، ویکی ویکی، را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

آذرپیرا از همان شروع مسابقه با تمرکز کامل و تکنیک‌های برتر خود توانست حریف را تحت فشار قرار دهد و کنترل تشک را به دست گیرد. این پیروزی نشان‌دهنده آمادگی بالای کشتی‌گیر ایران و شانس او برای صعود به فینال و کسب مدال است.

در نیمه‌نهایی، او احتمالاً با احمد تاج‌الدینوف، کشتی‌گیر سرشناس روسیه، روبه‌رو خواهد شد؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت این وزن را تعیین کند و کشتی‌گیر ایران را برای یک فینال حساس آماده سازد.

انتهای پیام/