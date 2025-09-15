کشتی آزاد قهرمانی جهان: آذرپیرا راهی نیمهنهایی شد
امیرعلی آذرپیرا، نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران، با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل ویکی ویکی از هند، راهی نیمهنهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شد.
به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا در جریان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با نمایشی درخشان و مقتدرانه، حریف هندی خود، ویکی ویکی، را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و جواز حضور در نیمهنهایی را به دست آورد.
آذرپیرا از همان شروع مسابقه با تمرکز کامل و تکنیکهای برتر خود توانست حریف را تحت فشار قرار دهد و کنترل تشک را به دست گیرد. این پیروزی نشاندهنده آمادگی بالای کشتیگیر ایران و شانس او برای صعود به فینال و کسب مدال است.
در نیمهنهایی، او احتمالاً با احمد تاجالدینوف، کشتیگیر سرشناس روسیه، روبهرو خواهد شد؛ دیداری که میتواند سرنوشت این وزن را تعیین کند و کشتیگیر ایران را برای یک فینال حساس آماده سازد.