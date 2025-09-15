رحمان عموزاد با اقتدار به یکچهارم نهایی رسید
رحمان عموزاد، نماینده ۶۵ کیلوگرم ایران، با پیروزی پرقدرت ۱۲ بر یک مقابل مارشل وودز از آمریکا، راهی مرحله یکچهارم نهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شد.
به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، با نمایش قدرت و تسلط کامل، حریف آمریکایی خود، مارشل وودز، را با نتیجه ۱۲ بر یک شکست داد و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.
عموزاد که از همان ابتدا با تمرکز و برنامهریزی دقیق وارد تشک شد، توانست حملات حریف را به خوبی کنترل کرده و در مدت زمان کوتاهی نتیجه مقتدرانهای کسب کند.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در جریان است و عموزاد امیدوار است با ادامه روند موفقیتآمیز خود، گامهای بلندی به سمت مدالهای جهانی بردارد.