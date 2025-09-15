خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رحمان عموزاد با اقتدار به یک‌چهارم نهایی رسید

رحمان عموزاد با اقتدار به یک‌چهارم نهایی رسید
کد خبر : 1686415
لینک کوتاه کپی شد.

رحمان عموزاد، نماینده ۶۵ کیلوگرم ایران، با پیروزی پرقدرت ۱۲ بر یک مقابل مارشل وودز از آمریکا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان شد.

به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، با نمایش قدرت و تسلط کامل، حریف آمریکایی خود، مارشل وودز، را با نتیجه ۱۲ بر یک  شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

عموزاد که از همان ابتدا با تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق وارد تشک شد، توانست حملات حریف را به خوبی کنترل کرده و در مدت زمان کوتاهی نتیجه مقتدرانه‌ای کسب کند. 

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در جریان است و عموزاد امیدوار است با ادامه روند موفقیت‌آمیز خود، گام‌های بلندی به سمت مدال‌های جهانی بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی