به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، با نمایش قدرت و تسلط کامل، حریف آمریکایی خود، مارشل وودز، را با نتیجه ۱۲ بر یک شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

عموزاد که از همان ابتدا با تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق وارد تشک شد، توانست حملات حریف را به خوبی کنترل کرده و در مدت زمان کوتاهی نتیجه مقتدرانه‌ای کسب کند.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در جریان است و عموزاد امیدوار است با ادامه روند موفقیت‌آمیز خود، گام‌های بلندی به سمت مدال‌های جهانی بردارد.

