آذرپیرا با پیروزی سخت به یکچهارم نهایی رسید
امیرعلی آذرپیرا در دیداری حساس و پرتنش با نتیجه ۶ بر ۳ مقابل ماگامائف بلغارستانی پیروز شد و راهی یکچهارم نهایی مسابقات جهانی شد.
به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، در دیداری پرهیجان و جنجالی مقابل ماگامائف از بلغارستان موفق شد با نتیجه ۶ بر ۳ پیروز شده و جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را کسب کند.
این پیروزی آذرپیرا، بعد از چند دیدار سخت و چالشبرانگیز، نشان از بازگشت مقتدرانه او و هماهنگی بیشتر در جریان مسابقات دارد. کشتیگیر ایرانی با تمرکز بالا و برنامهریزی دقیق توانست حریف قدرتمند اروپایی خود را شکست دهد و شانس خود برای رسیدن به مدال جهانی را حفظ کند.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در حال برگزاری است و امید میرود آذرپیرا بتواند در مراحل بعدی نیز با نمایش فنی و تاکتیکی خود، به مدالهای ارزشمند دست پیدا کند.