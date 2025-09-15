به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، در دیداری پرهیجان و جنجالی مقابل ماگامائف از بلغارستان موفق شد با نتیجه ۶ بر ۳ پیروز شده و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کند.

این پیروزی آذرپیرا، بعد از چند دیدار سخت و چالش‌برانگیز، نشان از بازگشت مقتدرانه او و هماهنگی بیشتر در جریان مسابقات دارد. کشتی‌گیر ایرانی با تمرکز بالا و برنامه‌ریزی دقیق توانست حریف قدرتمند اروپایی خود را شکست دهد و شانس خود برای رسیدن به مدال جهانی را حفظ کند.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در حال برگزاری است و امید می‌رود آذرپیرا بتواند در مراحل بعدی نیز با نمایش فنی و تاکتیکی خود، به مدال‌های ارزشمند دست پیدا کند.

